Выплаты ухаживающим за инвалидами предложили увеличить

Предлагается установить единые выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами и пожилыми людьми (Законопроект № 459527-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Я.Е.Нилов, Д.А.Свищев, А.Н.Диденко, С.А.Наумов, В.В.Сипягин, А.Н.Свистунов, К.М.Панеш, В.А.Кошелев; Сенатор Российской Федерации Е.В.Афанасьева.

Содержание предложения

Согласно законопроекту проживающие на территории Российской Федерации лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 75 лет (далее — нетрудоспособный гражданин), имеют право на получение ежемесячной выплаты (далее — выплата за уход). Выплата за уход устанавливается в размере минимального размера оплаты труда.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что серьезное социальное напряжение в соответствующей группе граждан, чувство обиды и несправедливости вызывает не только недопустимо низкий размер компенсационной выплаты за осуществление ухода (1200 рублей в месяц) без права получать при этом зарплату, пенсию и иной доход, но и 2 огромная разница в выплатах за уход. Компенсация выплачивается в отношении каждого гражданина на период ухода за ним. Число лиц, которым может оказываться такая помощь, указами не ограничено. Таким образом, чтобы, например, заработать минимальный размер оплаты труда, необходимо осуществлять постоянный уход более чем за тринадцатью инвалидами или престарелыми людьми, что практически невозможно.

Материалы к законопроекту

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