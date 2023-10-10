❗️При обесценении ОС восстанавливать НДС не нужно. НДС при обесценении капитальных вложений

Рассматривается вопрос о восстановлении суммы НДС, принятых к вычету при обесценении капитальных вложений и списании их в убыток (Письмо Минфина от 27 сентября 2023 г. № 03-07-11/91924).
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