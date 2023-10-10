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Юзвак Максим
Законопроекты

Право участников СВО и их детей на бесплатное средне-специальное образование. Рассмотрим законопроект

Предлагается расширить образовательные права участников СВО.
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Предлагается расширить образовательные права участников СВО (Законопроект № 456392-8).

Авторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому право на прием по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты имеют участники СВО.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по теме

В Госдуме предложили бесплатный проезд для детей участников СВО — ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

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