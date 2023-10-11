Владельцев электросамокатов и моноколёес обяжут регистрировать их через «Госуслуги»

Предлагается распространить на средства индивидуальной мобильности процедуру регистрации транспортных средств (Законопроект № 459862-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, В.А.Кошелев, С.А.Наумов, К.М.Панеш, А.Н.Свистунов, В.С.Селезнев, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание поправок

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому государственному учету подлежат транспортные средства индивидуальной мобильности (электронные самокаты, велосипеды, моноколеса, и другие электрогаджеты предназначенные для передвижения).

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что с учетом роста значения средств индивидуальной мобильности в структуре транспортной инфраструктуры и, соответственно, увеличения рисков в сфере транспортной безопасности видится обоснованным запрет использование данного вида транспорта без наличия номерных знаков, позволяющих бы индицировать владельца транспорта и применять к нему соответствующую совокупность мер государственного принуждения.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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