Осужденные за тяжкие преступления могут стать учителями

Предлагается установить условия занятия педагогической деятельностью бывших преступников (Законопроект № 459924-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Единой России.
Депутаты Государственной Думы В.Н.Пивненко, И.К.Роднина, П.О.Толстой, В.А.Третьяк, В.А.Фетисов.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому комиссии по делам несовершеннолетних вправе рассматривать заявления граждан с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления на их право заниматься педагогической деятельностью, за исключением имевших судимость за убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних, при условии их безупречного поведения, активной общественной деятельности в течение не менее 10 лет после отбытия наказания.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке
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