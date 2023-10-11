В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для сельских учителей

Предлагается расширить перечень лиц, подлежащих отсрочке (Законопроект № 461734-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, А.А.Кузнецов, Н.В.Новичков, Я.В.Лантратова, А.С.Аксененко, Д.Г.Гусев, Т.Б.Каноков.

Содержание предложения

Согласно законопроекту отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, поступившим на работу по специальности непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования на условиях полного рабочего дня в организации государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, которые расположены в сельских населенных пунктах, либо в рабочих поселках, в поселках городского типа, или в городах с населением до 50 тысяч человек, а также педагогическими работниками государственных общеобразовательных школ, расположенных в таких населенных пунктах, на время этой работы.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что Недоукомплектованность штатов учителей общеобразовательных школ в России по данным Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) составляет около 250 тысяч вакансий (3,1% должностей). Врачей и среднего медицинского персонала в России также не хватает в количестве 26,5 и 50 тысяч должностей соответственно (76,5 тыс. должностей).

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по теме

Лишение гражданства уклонистов, расширение призывных комиссий, отсрочка от армии отцов в обзоре военного права — ссылка.