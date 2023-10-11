Отсрочка от армии по ученическому договору. Новое основание для отсрочки

Предлагается установить новое основание для отсрочки от армии (Законопроект № 462374-8).

Инициаторы поправок

Законопроект подготовлен представителями от ЛДПР.

Депутаты Государственной Думы Л.Э.Слуцкий, С.Д.Леонов, Я.Е.Нилов, Б.А.Чернышов, В.А.Кошелев, С.А.Наумов, К.М.Панеш, В.В.Сипягин, И.К.Сухарев.

Содержание поправок

Согласно законопроекту право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, проходящие профессиональное обучение в рамках исполнения ученического договора. Право на отсрочку от призыва на военную службу предоставляется гражданину на период срока действия ученического договора.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что по данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 73,6 млн человек, причем наибольший прирост — плюс 800 тыс. человек — покажет обрабатывающее производство. Уже сегодня оборонно-промышленный комплекс России, отрасли строительства, сельского хозяйства и здравоохранения заявляют об остром дефиците квалифицированных кадров.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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