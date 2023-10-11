Налоговые льготы при сопровождении, адаптации, аренде программных комплексов. Разъяснения Минфина

Рассматривается порядок учета доходов ИТ-компаниями, занимающимися сопровождением, адаптацией, сдачей в аренду программно-аппаратных комплексов, в целях получения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам

Рассматривается порядок учета доходов ИТ-компаниями, занимающимися сопровождением, адаптацией, сдачей в аренду программно-аппаратных комплексов, в целях получения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам (Письмо Минфина от 28 сентября 2023 № 03-03-06/1/92458)

Материалы по налогу на прибыль и взносам

ТОП -10 разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2022 — ссылка.

ТОП 10 разъяснений Минфина по страховым взносам за 2022 — ссылка.