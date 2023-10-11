В Госдуме предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов

Предлагают не допускать оскорбляющие географические названия (Законопроект № 463089-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от партии Новые люди.

Депутаты Государственной Думы В.А.Даванков, А.О.Ткачев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искаженных, оскорбительных (в том числе нецензурной брани), уничижительных, принижающих достоинство жителей населенного пункта наименований географических объектов не допускаются.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время в Российской Федерации присутствуют сотни населенных пунктов, названия которых носят оскорбительный, уничижительный или принижающих достоинство жителей характер. Так, например, в Саратовской области находится село «Лох», в Ивановской области находится село «Антилохово», в Ярославской области находится село «Шалава», также в качестве примеров оскорбительных названий можно привести «Пуково» (деревня в Тверской области), «Мусорка» (село в Самарской области), «Бухалово» (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях), «Попки» в Псковской области и так далее. Из-за оскорбительных названий жители указанных населенных пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям. Более того, родители детей таких населенных пунктов вынуждены предпринимать много усилий, чтобы в паспорте детей был указан другой адрес рождения и регистрации.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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