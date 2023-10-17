Многодетных и одиноких родителей могут освободить от транспортного налога

Рассматривается предложение по отмене транспортного налога для родителей трех детей и более, а также одиноких родителей.

Рассматривается предложение по отмене транспортного налога для родителей трех детей и более, а также одиноких родителей (Законопроект № 465415-8).

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