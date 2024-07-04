Новый налог в России, проверка налога на прибыль, налог на самозанятых для председателя дома в финансовом обзоре

Критерии однодневок № 20. Высокий уровень риска

И снова здравствуйте! Сегодня без раскачки. Осталось описать только те признаки при наличии которых у контрагента необходимо очерчивать вокруг себя мелом круг, чтобы этот самый контрагент не смог к вам подобраться. Ближайшие 4-5 публикаций поймете, что это не преувеличение.