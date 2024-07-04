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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Новый налог в России, проверка налога на прибыль, налог на самозанятых для председателя дома в финансовом обзоре

Краткий обзор за прошедший день. Налоговый дайджест за 3 июля.

1. Правительственные поправки в налоговый кодекс

Центральной налоговой новостью для всех СМИ стали правительственные поправки к так называемой налоговой реформе (Законопроект 639663-8). Среди предложений Правительства можно выделить:

  • Введение нового налога взамен курортного сбора — туристический налог.

  • Повышение до 18 тыс. рублей налогового вычета по НДФЛ при сдаче ГТО.

  • Расширение случаев применения повышающего коэффициента к расходам по налогу на прибыль — на этот раз при приобретении права пользования отечественными программами.

2. Проверка налога на прибыль

ФНС России обновила контрольные соотношения для проверки правильности заполнения декларации по налогу на прибыль (Письмо от 01.07.2024 № СД-4-3/7429@).

3. Разъяснения по налогам

Минфин России дал следующие интересные разъяснения:

  • Сделан вывод о невозможности применения председателем и членами совета многоквартирного дома налога на самозанятых (Письмо от 16 апреля 2024 г. № 03-11-11/35076).

  • Министерством рассмотрен вопрос о порядке обложения НДФЛ доходов в случае восстановления работника и зачета выплат при увольнении в счет среднего заработка за вынужденный прогул (Письмо от 12 апреля 2024 г. № 03-04-06/33858).

  • Наконец, Минфин повторил свою позицию, что при признании сделки по отчуждению недвижимого имущества недействительной срок владения в целях НДФЛ исчисляется с момента первичной регистрации права собственности на недвижимость (Письмо от 15 апреля 2024 г. № 03-04-05/34874).

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Комментарии

1
  • fkmrf123

    \\\\\....туристический налог....../////

    Налог это косвенный, а вот как будет отображаться в документах тех же командировочных и что сами по себе явно не туристы, пока не понимаемо.

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