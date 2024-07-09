Налог на молоко, справочник рисков, выплата Израилем налогов Палестине. Обзор налоговых событий

НАЛОГОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ ЗА 04.07.2024

1. Справочник налоговых рисков

ФНС России анонсировала создание Справочника рисков в рамках проведения налогового мониторинга (Приказ ФНС России от 27.06.2024 № ЕД-7-23/497@). Справочник будет включен в АИС «Налог-3». Кроме того, справочник будет публиковаться на сайте Налоговой службы. Интересно будет почитать.

2. Разъяснения

Среди появившихся в правовых базах разъяснений следует выделить позицию Минфина по вопросу возможности применения Соглашений об избежании двойного налогообложения к УСН. На примере Азербайджана Министерство делает вывод, что Соглашение с этой страной к УСН не применяется, поскольку УСН заменяет собой не только налоги на доходы и имущество (на которые Соглашение распространяется), но и налог на добавленную стоимость (Письмо от 9 апреля 2024 г. № 03-11-06/2/32569). В целом эта позиция Минфина не новая. Однако встает вопрос, изменится ли этот подход после «налоговой реформы», когда плательщики УСН станут также и плательщиками НДС.

3. Международные новости

Ну и переходим к любимому разделу — «Что в мире налоговом делается»:

Налог на молоко . В Пакистане ввели налог на молоко, в результате чего стоимость молочных продуктов стала выше, чем в ведущих европейских странах. Это решение особенно удивительно с учетом того, что 40% населения страны живет в бедности, а 40% детей страдают задержкой роста. Однако встает вопрос, что побудило власти пойти на такой шаг. Как оказалось, значительный рост налогов в Пакистане вызван требованиями МВФ для выдачи очередных кредитов. Тут даже у противников «теории заговоров» может возникнуть мысль, а не стремится ли МВФ сократить население бедных стран.

Шекели для Палестины . Вы таки будете смеяться, но Израиль начал выплачивать Палестине налоги. Ну как начал, возобновил. Дело в том, что до известных событий Израиль собирал налог с товаров, которые направлялись на Западный берег реки Иордан через Израиль. А затем собранные суммы выплачивались Палестинской администрации. Позже эти выплаты были прекращены. И вот периодически они возобновляются. На этот раз сумма получилась значительной — 435 млн. шекелей или 116 млн. долларов. Но палестинцы все равно недовольны. Говорят, мало и жалуются, что евреи собирают больше, чем выплачивают.

Налог на оборону. В преддверии выборов премьер-министра Эстонии ключевым вопросом стал налог на оборону. Один из кандидатов, Кристен Михал, говорит о его необходимости, но вступит налог в силу не ранее середины 2025 года.

В общем, как говорил герой известного фильма, «стабильности нет».

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