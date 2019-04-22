Обзор: суд над звездами OnlyFans, фискальные разъяснения, налоговое мошенничество

1. Главное событие

Главной новостью дня стало принятие Госдумой во втором чтении масштабных поправок в Налоговый кодекс, называемых «налоговой реформой» (Законопроект 639663-8). Однако были и другие события, о которых поговорим в обзоре.

2. Разъяснения ФНС

В Письме от 04.07.2024 № БС-4-21/7584@ Налоговая служба пришла к выводу, что горные выработки относятся к объектам недвижимого имущества, в связи с чем подлежат обложению налогом на имущество организаций. Также Служба не согласна, что такой объект можно отнести к объекты природопользования.

3. Разъяснения Минфина

В Письме от 3 июня 2024 № 03-05-06-04/50978 Минфин отмечает, что объектом обложения транспортным налогом является катер при его регистрации в установленном порядке. Следует заметить, что недавно Минфин давал схожее разъяснение и по моторной лодке (Письмо от 27 мая 2024 г. № 03-05-06-04/48499).

4. Их нравы

Мы уже привыкли к новостям об уклонении от уплаты налогов в России. Но грешат этим и за пределами нашей необъятной страны. Об этом далее:

Налоговые женоненавистники. В Британии набирает оборот дело братьев Эндрю Тейта и его брата Тристана. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов с доходов от онлайн-бизнеса, в том числе с OnlyFans. Особую пикантность делу придает то, что братья сейчас находятся в Румынии, где их обвиняют в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. Британские СМИ особо подчеркивают, что Эндрю продвигает женоненавистнические взгляды, что сделало его одним из самых известных и влиятельных людей в мире. Любопытно, что обвинение в суде поддерживает женщина. Интересно, у них есть шансы?

Продавец пончиков. В США был пойман и осужден некий Кит Томас Жак, который на протяжении 6 лет продавал пончики, кофе и чуррос на спортивных и культурных мероприятиях и сумел уклониться от уплаты 500 000 $, занижая свои доходы в декларациях. Суд приговорил Жака к году домашнего ареста. Держись Жак.

Налоговый апартеид. Что мы знаем о ЮАР? То что там был апартеид. Но теперь там есть и налоговые мошенники. Так, там создаются поддельные сайты налоговой службы, на которые заманиваются налогоплательщики для получения конфиденциальной информации. Благодаря этому зачастую удается получить доступ к денежным средствам несчастных. Кроме того, мошенники рассылают поддельные уведомления об уплате налогов, рассказывая, что при неоплате налогоплательщики будут оштрафованы и осуждены к тюремному сроку.

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