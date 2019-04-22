Обзор: американцы заплатят российские налоги, налоговые миллиардеры, двойной налог за двойное гражданство

Краткий обзор. Расскажу про интересные события из мира финансов и налогов.

НАЛОГОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ ЗА 11.07.2024

1. Двойные налоги за двойное гражданство

Появились параметры налогообложения лиц с несколькими гражданствами. Ранее сообщалось, что в Госдуму поступил проект поправок в Закон о гражданстве, в котором устанавливался принцип дискриминационного налогообложения лиц с множественным гражданством (Законопроект № 667678-8). Однако в чем именно должна была заключаться дискриминация, авторы не сообщали. И вот в Госдуму поступил еще один законопроект с поправками уже в Налоговый кодекс, которые вводят отдельную статью 215.1 НК РФ:

«Особенности налогообложения физических лиц с множественным гражданством». Согласно предлагаемой норме ставки для лиц, не отказавшихся от гражданства иных стран, будут удваиваться. Это касается НДФЛ, транспортного налога и налога на имущества. Соответственно, максимальная ставка по НДФЛ для таких граждан может составить 70%. В Пояснительной записке авторы указывают, что в условиях СВО необходимо «минимизировать (спасибо, что не ликвидировать) число граждан Российской Федерации, имеющих двойное гражданство, так как лояльность, вне зависимости от гражданства, одна».

Вообще обращает на себя внимание полное незнание авторами законодательной техники. Ну не может статья в главе об НДФЛ регулировать ставки по налогу на имущество и транспортному налогу. Возможно, авторы особо не задумывались о качестве текста, поскольку прекрасно понимали, что шансов на одобрение такого бреда предложения нет. А сам законопроект подавался в Госдуму для пиара себя любимых.

2. Налоговые разъяснения

Минфин России разъяснил, что зачет иностранного налога может происходить в том периоде, в котором учтены доходы, с которых этот иностранный налог был уплачен. Соответственно, если в этом периоде налоговая база равна нулю, то зачесть налог, уплаченный в иностранном государстве, не получится (Письмо от 11 июня 2024 г. № 03-03-06/2/53863).

3. Налоговые миллиардеры

Forbes опубликовал список российских налогоплательщиков, размер НДФЛ которых за 2023 год превышает 1 млрд. рублей. Список состоит из 22 фамилий. Возглавляет его Леонид Михельсон, оценка НДФЛ которого составляет 10,979 млрд. рублей. Впрочем, Forbes оговаривается, что список составлен на основании открытых данных, поскольку из-за налоговой тайны доступ к реальным суммам налога у них закрыт. В этой связи остается открытым вопрос, какие в реальности суммы НДФЛ поступили в бюджет от налоговых миллиардеров.

4. Американцы заплатят налоги в России

Минфин США продлил разрешение американским гражданам и принадлежащим им компаниям платить налоги, сборы и пошлины в России, если это необходимо для осуществления повседневной деятельности. Российский Минфин возражать не стал.

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