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Юзвак Максим

Розыгрыш налоговых льгот для пожилых, НДФЛ при уступке по ДДУ, снижение акциза на табак в обзоре

Налоговые события за день

1. Обложение недвижимости по кадастровой стоимости

ФНС России подготовила обзор практики Верховного и Конституционного судов по отдельным вопросам применения кадастровой стоимости при обложении объектов недвижимости (Письмо ФНС России от 11.07.2024 № БС-4-21/7894@). В обзор вошли дела конца 2023 начала 2024 годов, в частности, о налоговых последствиях размещения в здании кабинетов сотрудников (дело Сбербанка), о порядке уплаты налога при разделе здания (дело ООО «Инвестиции»).

2. НДФЛ при реализации прав по ДДУ и получении пособия по нетрудоспособности (разъяснения Минфина)

Минфин напомнил, что предельный срок владения, который установлен в ст. 217.1 НК РФ и который позволяет не облагать доходы от продажи недвижимости, не применяется к ситуации уступки прав по ДДУ. Вместе с тем доходы от реализации прав по ДДУ могут быть уменьшены на документально подтвержденные расходы (Письмо от 11 апреля 2024 г. № 03-04-05/33819).

Также Минфин не меняет позицию по вопросу обложения пособия по временной нетрудоспособности. Как и прежде такие выплаты облагаются НДФЛ (Письмо от 19 апреля 2024 г. № 03-04-05/37170).

3. Налоговая лотерея, снижение акцизов на табак в мире

Международные события продолжают удивлять.

Налоговая лотерея. В городе Аталанта (США) запустили программу налоговых льгот в размере 10 млн. для помощи пожилым гражданам в уплате налога на недвижимость.

Согласно условиям льготы получат 200 случайных граждан. Для участия в розыгрыше необходимо, чтобы лицо достигло 60 лет, а его доход составлял не более 45 000 долларов в год.

Снижение акцизов на айкос. В Новой Зеландии зам. министра здравоохранения снизила акцизы на нагреваемые табачные изделия. В обоснование было указано, что такая мера направлена на помощь заядлым курильщикам. Правда, многие подозревают, что не обошлось без договоренностей с табачными компаниями.

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Юзвак Максим

Розыгрыш налоговых льгот для пожилых, НДФЛ при уступке по ДДУ, снижение акциза на табак в обзоре

Налоговые события за день

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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