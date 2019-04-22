Лишение льгот за дорогую аренду жилья, проблемы Прилучного, налог на парковки в обзоре

1. Проблемы Прилучного

А у звездных налогоплательщиков продолжаются проблемы. Сегодня СМИ сообщили о блокировке счетов Павла Прилучного, видимо, за несданную декларацию. Дальше версии разнятся. Одни говорят, что актер просто забыл ее сдать, другие – что она сдана, но затерялась в налоговых кабинетах. В любом случае Прилучный лично пришел в инспекцию просить разблокировку. Сотрудники решили этим воспользоваться и устроили фотосессию с популярным (как говорят) актером. А вот разблокировали они счета или нет – история умалчивает.

2. Риски с самозанятыми

ФНС России опубликовала на своем сайте информационное письмо об оценке рисков работы с самозанятыми. Отмечается, что взаимоотношения оцениваются по 20 критериям, в частности: продолжительность работы с самозанятым, периодичность выплат, наличие у самозанятого иных доходов.

А вот найм самозанятого в качестве работника, как указывает ФНС, налоговым риском не является.

3. Минфин об обложении личных фондов и пожертвований

Применительно к вопросу обложения прибыли личных фондов Минфин указывает, что должны применяться нормы главы 25 НК РФ (налог на прибыль), связанные с некоммерческими организациями (Письмо от 16 мая 2024 г. № 03-03-07/44628).

Другое разъяснение касалось пожертвований предпринимателю на ПСН. Было отмечено, что такие доходы не облагаются по патентной системе и должны включаться в базу по НДФЛ (Письмо от 3 апреля 2024 г. № 03-11-11/30601).

4. События за рубежом

Ну а что же беспокоит наших зарубежных «партнеров».

Борьба с ростом аренды жилья. Администрация Байдена пытается решить проблему роста стоимости аренды жилья. Так, компании, повышающие арендную плату более чем на 5% в год, могут быть лишены налоговых льгот. В частности, им предлагается запретить ускоренную амортизацию. Байден отмечает, что семьи заслуживают доступное жилье – это американская мечта. При этом для многих американских семей арендная плата высока, а покупка жилья недоступна.

Злоупотребление уходом за детьми. В Великобритании обсуждается необоснованное применение льготы при уходе за детьми на рабочем месте. Предполагается, что затраты работников на обустройство яслей на рабочем месте уменьшают их облагаемую зарплату, а это, в свою очередь, уменьшает для работодателей базу по страховому налогу. Однако вместо самостоятельного обустройства мест для ухода за детьми работодатели стали привлекать сторонние организации.

Налог на парковки. В целях борьбы с пробками в Нью-Йорке предлагается ввести налог на парковки. Он будет препятствовать въезду в районы с большим скоплением людей и машин, поскольку повысит цены на парковку. Кроме того, налог позволит привлечь деньги на улучшение инфраструктуры.

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