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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговые поручения Путина, безопасный вычет НДС, как платят налог английские принцы в обзоре

События в налоговой сфере.

1. Поручения Путина

По итогам Питерского экономического форума Президент дал поручения Правительству. В части налогов поручения касаются совершенствования института инвестиционного вычета по налогу на прибыль.

Предлагается проработать вопрос предоставления права на инвествычет налогоплательщикам, входящим в одну группу компаний, а также установления инвествычета, уменьшающего федеральную часть налога на прибыль. Срок исполнения 15 августа 2024.

Ждем-с.

2. Безопасный НДС

ФНС на основании форм 1-НДС опубликовала статистику по вычетам по состоянию на 1 мая. В частности, приводятся данные в разрезе субъектов по средней доле вычетов по НДС — показатель, который используется налоговыми органами для решения вопроса о проведении проверок в отношении налогоплательщиков.

Наибольшая доля вычетов отмечается на Чукотке — 155,3 %, наименьшая в Югре — 56,15%, в Москве — 90,44%.

Самое безопасное — это не заявлять вычет (народная бухгалтерская мудрость).

3. Налог на самозанятых при аренде машино-мест

Минфин напоминает, что доходы от аренды недвижимости (кроме жилых помещений) не облагаются налогом на самозанятых. Например, нельзя применять налог на самозанятых к плате за аренду машино-мест в жилом доме. Такие доходы должны облагаться НДФЛ (письмо от 6 июня 2024 г. № 03-11-11/52481).

4. События за пределами России

  • Королевские налоги. Наследный принц Уильям подал отчетность по герцогству Корнуолл, которое является источником дохода принца и его семьи. Согласно данным годовой доход составил 23,6 миллиона фунтов. Также отмечается, что с этого дохода удержан налог. Однако принц, в отличие от своего батюшки, короля Карла III (он же Чарльз), не стал раскрывать сумму уплаченного налога. Утверждается, что сумма налога выше, чем уплачивал его отец в бытность принцем (5,9 миллиона фунтов).

Доходы принца идут, в том числе на содержание персонала — 66 человек. При этом с особой гордостью заявляется, что часть сотрудников относится к меньшинствам.

Срамота.

  • Старость налоговика. В округе Мекленбург (Северная Каролина, США) ушел на пенсию сборщик налогов Нил Диксон, проработавший около 30 лет. Казалось бы, рядовое, частное событие. Однако хотелось бы привести цитату из статьи по этому поводу. «Сотрудники сказали, что им будет не хватать разговоров с ним о телешоу и шуток о его отце. Нил рад провести свой выход на пенсию с семьей. Он с нетерпением ждет поездок по национальным паркам и достопримечательностям, а также посещения стран Европы и Азии. Он планирует как можно больше кататься на велосипеде, читать и играть в гольф, чтобы максимально использовать свое время!».

Как говорил Абдулла из к/ф «Белое солнце пустыни»: Хорошая жена, хороший дом, — что еще надо человеку, чтобы встретить старость?!

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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговые поручения Путина, безопасный вычет НДС, как платят налог английские принцы в обзоре

События в налоговой сфере.

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