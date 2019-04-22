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Юзвак Максим

Налог на имущество в личных фондах, справка для выезда за границу в финансовом обзоре

Понедельник оказался скуп на интересные налоговые события.

Так что, чем богаты.

1. Налог на имущество в личных фондах, учет при реализации прав на долг в разъяснениях Минфина

Минфин вновь обратился к особенностям обложения личных фондов. Отмечается, что недвижимость, находящаяся в личном фонде облагается по правилам главы 30 НК РФ (налог на имущество организаций), а также в соответствии с законодательством субъектов РФ (Письмо от 3 июня 2024 г. № 03-03-07/50952).

Особенности учета по налогу на прибыль реализации прав требований долга были затронуты в другом письме. Отмечается, что начисленные и непогашенные по долгу проценты, могут быть учтены в качестве расходов новым кредитором при дальнейшей реализации права требования (Письмо от 4 июня 2024 г. № 03-03-06/1/51276).

2. Справка для выезда за границу

На выходных в Индии социальные сети взорвала новость о том, что для выезда за границу требуется специальная справка об освобождении от уплаты налогов. Получалось, что многие граждане страны оказывались невыездными. Это стало основанием для резкой критики действующего правительства. В этой связи власти были вынуждены выступить со специальным заявлением, что справка требуется ограниченному кругу лиц. А именно такая справка необходима для подозреваемых в финансовых махинациях, а также имеющих крупную налоговую задолженность.

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