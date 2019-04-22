Отмена транспортного налога, вычеты для самозанятых, налог на бедных в финансовом обзоре

Ключевые налоговые события

1.Отмена транспортного налога на новых территориях

Депутаты КПРФ во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым подготовили законопроект об отмене транспортного налога на новых территориях (Законопроект № 679383-8). В качестве обоснования ссылаются на самого Ленина Путина, который поддерживает отмену этого налога еще с 2012 года.

Однако на данную инициативу уже есть заключение Правительства, в котором указывается, что льготу по отмене транспортного налога могут устанавливать власти регионов самостоятельно. Соответственно, поправки лишние.

В связи с позицией Правительства шансы на одобрение у Законопроекта не велики, точнее их нет.

2.Куба и ФНС дружба на век

На сайте ФНС сообщается, что между нашей Налоговой службой и Налоговой администрацией Кубы подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предполагает обмен опытом, координацию действий на международной арене, обучающие мероприятия, совместный отдых и пьянки .

«Куба верни наш хлеб, Куба возьми свой сахар, Куба…» (народная песня времен СССР)

3.НДФЛ при вынужденном прогуле

Конституционный Суд вновь подтвердил свою позицию, что обложение НДФЛ выплат за период вынужденного прогула не противоречит Конституции (Определение от 25 июня 2024 № 1727-О). Этот вывод согласуется с подходом Минфина.

Тут все стабильно.

4.Вычеты для самозанятого

ФНС России обращает внимание, что применение работником налога на самозанятых не препятствует применению стандартных, социальных и иных вычетов в отношении доходов, облагаемых НДФЛ (Письмо от 22 июня 2023 № ЗГ-3-20/8212@).

5. Суд над Байденом, налог на бедных в международном обзоре

Налог на бедных. Ранее в обзорах уже говорилось, что человеколюбивая Эстония планирует ввести налог на оборону. Предполагается, что это будет сборный налог, состоящий из дополнительных 2% НДС, 2% корпоративного налога и 2% подоходного налога. Если по НДС и корпоративному налогу это означает просто общий рост ставки, то по подоходному налогу для физических лиц происходят принципиальные изменения. Так, в стране существует необлагаемый минимум. Например, для пенсионеров он составляет 776 евро. С учетом того, что средняя пенсия в прибалтийской стране составляет 774 евро, то большинство пенсионеров налог не уплачивает. Однако в отношении 2% подоходного оборонного налога необлагаемый минимум применяться не будет. Вот и получается, что облагаться будут самые бедные слои населения.

Бей своих, чтобы Россия боялась.

Суд над Байденом. Ну а семью Байденов продолжают преследовать несчастья. Наконец-то назначено судебное разбирательство по уголовному делу о неуплате налогов Хантером Байденом. Сын Президента США обвиняется в неуплате 1,8 миллионов долларов.

«каждая несчастливая семья несчастна по-своему»

Другие материалы