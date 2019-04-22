Взыскание с граждан налогов без суда, НДФЛ по скидкам студентам, отказ от вычета на детей в обзоре

Обзор налоговых событий

1.Взыскание налогов без суда

Минфин совместно с ФНС и Верховным Судом доработали проект поправок о внесудебном взыскании налогов с граждан. Согласно документу налоговая задолженность с физических лиц будет взыскиваться во внесудебном порядке (сейчас установлен обязательный судебный порядок). Вместе с тем, если гражданин-должник в течение 30 дней заявит возражения по поводу такого взыскания, то налоговики прекратят взыскание и будут вынуждены уже обращаться в суд.

Следует заметить, что вопрос об отказе от обязательной судебной процедуры взыскания и переходе к внесудебному взысканию налогов с граждан обсуждается давно. Но сейчас эта идея как никогда близка к реализации.

2.НДФЛ при предоставлении скидок учащимся

ФНС России рассмотрела вопрос о последствиях предоставления учебными заведениями скидок льготным категориям учащихся (в том числе участкам СВО). Указывается, что такие скидки не образуют у студентов дохода, облагаемого НДФЛ. При этом учебная организация в налоговом учете отражает в качестве дохода стоимость обучения с учетом скидки (Письмо от 4 июля 2024 г. N СД-4-3/7576@).

3.Отклонение вычета на детей

Горячей новостью в США стало отклонение Сенатом законопроекта демократов о повышении налоговых вычетов на детей. При этом оценка этого события в СМИ зависит от политических предпочтений. Так, поддерживающие республиканцев СМИ указывают на то, что эти поправки выдвигались исключительно с политической целью, для получения кандидатом от демократов дополнительных очков в предвыборной гонке. Издания же демократов обвиняют республиканцев, которые «отказались помогать американскому народу». При этом во многих статьях приводилась фотография с рисунками детей в поддержку налогового законопроекта.

То есть фото должно намекать, что республиканцы не только детоненавистники, но еще и расисты.

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