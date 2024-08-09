Взыскание 30-летнего налогового долга, обложение майнинга, вычет при академическом отпуске

Рассматриваются события в налоговой сфере

1. Обложение доходов от майнинга

Опубликованы разъяснения Минфина России по вопросу обложения доходов от майнинговой деятельности. Вместе с тем, поскольку разъяснения давались в июне, отдельные выводы являются устаревшими. Так, говорится, что в законодательстве нет специального регулирования отношений, связанных с майнингом. Однако это утверждение уже неактуально, поскольку принят Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 221-ФЗ, установивший особенности майнинговой деятельности.

Далее Минфин указывает, что результаты майнинговой деятельности облагаются налогом на прибыль в общем порядке (Письмо от 19 июня 2024 г. № 03-03-07/56398).

2. Вычет по НДФЛ при академ.отпуске студента

ФНС России на своем сайте рассмотрела последствия академического отпуска. Отмечается, что академ.отпуск студента не препятствует его родителям получать стандартный вычет по НДФЛ.

3. Налоговые проблемы Китая

Власти Китая начали активно взыскивать старые налоговые недоимки. Так, одна из китайских компаний получила требования об уплате налоговой задолженности 30-летней давности в размере 12 миллионов долларов. С другой компании требуют погасить налоговый долг в 92 миллиона долларов, образовавшийся 20 лет назад. Объясняется это необходимостью покрытия бюджетного дефицита и долговым кризисом. Правда, следует оговориться, что оценку ситуации дают американские источники.

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