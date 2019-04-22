Рост госпошлины, налог на самозанятых по процентам, специальный вычет для медиков и учителей в обзоре

Актуальные налоговые новости

1. Президент РФ подписал налоговые законы

Накануне Президент РФ подписал более 100 законов. Были среди них и налоговые. Наибольший интерес вызывает Федеральный закон № 259-ФЗ, реализующий основные направления налоговой политики. В частности, благодаря этому закону значительно вырастут размеры судебных пошлин. Например, для расторжения брака в судебном порядке придется заплатить 5 000 рублей, вместо прежних 600 р. Специалисты справедливо отмечают, что для многих такой резкий рост пошлины станет преградой для обращения в суд.

Другим законом были освобождены от НДС операции подрядчиков, осуществляющих возведение жилых домов и использующих счета эскроу (Федеральный закон от 08.08.2024 № 283-ФЗ).

Наконец, для отдельных инвесторов Дальневосточного федерального округа установлена процедура приостановления применения пониженных тарифов по страховым взносам (Федеральный закон от 08.08.2024 № 294-ФЗ).

2. Налог на самозанятых по процентам от займа

Интересный спор рассматривался арбитражными судами Московского округа. Так, Компания получила от своего директора займ, проценты по которому выплачивались уже после того, как заимодавец перестал руководить компанией. При этом бывший директор применял налог на самозанятых. В этой связи Компания полагала, что доходы в виде процентов по займу не облагаются НДФЛ, а значит, удерживать налог при их выплате не следует. И суды эту позицию поддержали. Было отмечено, что в описанной ситуации доход в виде процентов не получен в рамках трудовых отношений (Постановление АС Московского округа от 23.05.2024 № Ф05-4210/2024).

Следует заметить, что в своих разъяснениях Минфин в принципе отрицал возможность применения налога на профессиональный доход к процентам по займам (см. например: Письмо Минфина России от 01.09.2023 № 03-11-11/83511).

Впрочем, точка в этом деле еще не поставлена, поскольку налоговая служба обратилась с жалобой на решения судов в Верховный Суд.

3. Налоговый вычет для медиков и учителей

В Государственной Думе РФ депутаты от Справедливой России во главе с Сергеем Мироновым предложили установить новый социальный налоговый вычет для медиков, учителей и ученых. Размер вычета составит 500 000 рублей. При этом необходимо, чтобы получателю вычета было менее 35 лет. Также авторы предлагают, чтобы этот вычет применялся по решению властей субъекта (Законопроект № 693170-8).

Авторы полагают, что их предложение позволит привлечь больше специалистов в медицину и образование, где сейчас наблюдается острая нехватка кадров.

Другие материалы