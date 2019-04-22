Обложение доходов от маркетплейса, налоговая оценка компаний, риски с самозанятыми. Обзор деятельности ФНС России за июль 2024

Ключевые события ФНС России за июль 2024

Практика ФНС по спорам

Интересным событием стала публикация Практики ФНС России по рассмотрению жалоб налогоплательщиков за 1 квартал 2024 (Письмо ФНС России от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026@). Здесь и про ЕНС, и начисление пеней при обеспечительных мерах, и другие интересные вопросы. Хорошее подспорье для желающих поспорить с налоговиками.

Перспективы ФНС

Руководство ФНС пообщалось с Руководителем Аппарата Правительства Дмитрием Григоренко (кстати, тоже бывший налоговик). Итог встречи сводится к тому, что ФНС России будет продолжать развивать электронные сервисы, а также снижать количество выездных проверок. Впрочем, ничего нового.

Проценты по целевому займу

Проценты по целевому займу, использованному на приобретение авто, не уменьшают доходы от продажи автомобиля в целях НДФЛ (Письмо ФНС России от 28.06.2024 № БС-4-11/7351@).

Контрольные соотношения по налогу на прибыль

ФНС России обновила контрольные соотношения для проверки правильности заполнения декларации по налогу на прибыль (Письмо ФНС России от 01.07.2024 № СД-4-3/7429@).

Налоговые риски

ФНС России анонсировала создание Справочника рисков в рамках проведения налогового мониторинга (Приказ ФНС России от 27.06.2024 № ЕД-7-23/497@). Справочник будет включен в АИС «Налог-3». Кроме того, справочник будет публиковаться на сайте Налоговой службы. Интересно будет почитать.

Налоговые новости за июль 2024

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УСН по доходам от маркетплейса

На сайте ФНС налоговая служба подробно изложила позицию по вопросу обложения УСН доходов, получаемых налогоплательщиком через маркетплейс. Так, доходом считается вся сумма, которую уплатит покупатель при приобретении товара. Если электронная площадка удержит из этой суммы агентское вознаграждение, то удержанная сумма может рассматриваться в качестве расхода налогоплательщика. Соответственно, если применяется УСН с объектом доходы, то отражать в качестве дохода нужно полную сумму, уплаченную покупателем, даже если из этой суммы маркетплейс удержал себе вознаграждение. Для большей наглядности Служба приводит примеры на конкретных цифрах (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/15047439/).

Оценка компаний

ФНС России обновила методику оценки финансово-хозяйственного состояния юридического лица на базе личного кабинета (Приказ ФНС России от 03.07.2024 № ЕД-7-31/522@). Теперь у налогоплательщиков есть возможность выбрать шаблоны выписки с разным набором данных, характеризующих их состояние. Как отмечают специалисты, такие выписки могут быть использованы налогоплательщиками для подтверждения своей налоговой благонадежности перед контрагентами, а те, в свою очередь, запросив и получив такую выписку, могут подтверждать должную осмотрительность.

Обложение горных выработок

В Письме от 04.07.2024 № БС-4-21/7584@ Налоговая служба пришла к выводу, что горные выработки относятся к объектам недвижимого имущества, в связи с чем подлежат обложению налогом на имущество организаций. Также Служба не согласна, что такой объект можно отнести к объекты природопользования.

Учет земельного налога по НДФЛ

ФНС России в своем Письме от 31 мая 2024 № 03-04-07/50817 не увидела препятствий для включения предпринимателем в профессиональный вычет расходов на уплату земельного налога, если соответствующий участок используется в предпринимательской деятельности.

Стандартный вычет по НДФЛ

ФНС России на своем сайте проинформировала об изменениях по стандартным вычетам по НДФЛ:

· Появился новый вычет в размере 18 000 рублей при сдаче норм ГТО (с условием прохождения диспансеризации)

· Рост вычетов на детей. На второго ребенка он составит 2 800 руб., а на последующих – 6 000.

· Вычет на ребенка-инвалида будет 12 000.

Получить эти вычеты можно у работодателя.

Риски с самозанятыми

ФНС России опубликовала на своем сайте информационное письмо об оценке рисков работы с самозанятыми. Отмечается, что взаимоотношения оцениваются по 20 критериям, в частности: продолжительность работы с самозанятым, периодичность выплат, наличие у самозанятого иных доходов.

А вот найм самозанятого в качестве работника, как указывает ФНС, налоговым риском не является.

Обложение по кадастровой стоимости

ФНС России подготовила обзор практики Верховного и Конституционного судов по отдельным вопросам применения кадастровой стоимости при обложении объектов недвижимости (Письмо ФНС России от 11.07.2024 № БС-4-21/7894@). В обзор вошли дела конца 2023 начала 2024 годов, в частности, о налоговых последствиях размещения в здании кабинетов сотрудников (дело Сбербанка), о порядке уплаты налога при разделе здания (дело ООО «Инвестиции»).

Соглашение с Кубой

На сайте ФНС сообщается, что между нашей Налоговой службой и Налоговой администрацией Кубы подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предполагает обмен опытом, координацию действий на международной арене, обучающие мероприятия

Вычеты НДФЛ по самозанятому

ФНС России обращает внимание, что применение работником налога на самозанятых не препятствует применению стандартных, социальных и иных вычетов в отношении доходов, облагаемых НДФЛ (Письмо от 22 июня 2023 № ЗГ-3-20/8212@).

Безопасный вычет НДС

ФНС России на основании форм 1-НДС опубликовала статистику по вычетам по состоянию на 1 мая. В частности, приводятся данные в разрезе субъектов по средней доле вычетов по НДС – показатель, который используется налоговыми органами для решения вопроса о проведении проверок в отношении налогоплательщиков. Наибольшая доля вычетов отмечается на Чукотке – 155,3 %, наименьшая в Югре – 56,15%, в Москве – 90,44%.

Дарение двоюродному брату

ФНС России, рассмотрев вопрос о передаче в дар квартиры от двоюродного брата, сообщает, что такое дарение не освобождается от НДФЛ, поскольку двоюродный брат не является членом семьи или близким родственником одаряемого в соответствии с Семейным законодательством (Письмо от 11 июля 2024 г. № БС-4-11/7908@).

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