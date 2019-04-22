Льготы для богатых, Гасанов и Хабиб гасят налоги, срок владения долей в ООО в обзоре

События в налоговой сфере

1. НДФЛ при восстановлении участника Общества

Минфин проанализировал ситуацию, когда доля участника перешла к обществу в связи с его выходом. Но затем вышедший участник был восстановлен с возвратом ему доли. Возник вопрос об исчислении срока владения долей в целях освобождения от НДФЛ. По мнению Минфина, срок владения с момента выхода лица из общества прерывается. Соответственно, срок следует исчислять заново (Письмо от 9 июля 2024 г. № 03-04-05/64224).

2. Звездные налогоплательщики

Ну а известные личности начали погашать налоговые долги. Так, блогер Гусейн Гасанов, по собственному утверждению, погасил задолженность в размере 300 млн. рублей.

А вот представитель другой звезды, Хабиба Нурмагомедова, заявил, что спор спортсмена с налоговой урегулирован. Его задолженность составляла почти 80 млн. рублей.

Звезды, которых мы заслужили.

3. Льготы для богатых

В США провели исследование, которое показало, что из 2,2 млрд. долларов налоговых льгот лишь 32 миллиона получили семьи с доходами, не превышающими в год 25 000, большую же часть получили домохозяйства с ежегодным доходом от 200 000 долларов. Хотя последних гораздо меньше, чем первых. Связано это с политикой по борьбе с изменением климата, которая включает налоговые льготы для тех, кто использует технологии энергоэффективности для своих домов. Вместе с тем указанные технологии являются достаточно дорогими и в большинстве случае недоступны для бедных семей. Вот и выходит, что льготы могут получить только богатые.

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