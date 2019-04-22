Налог на церковь, проверка умершего ИП, НДФЛ при пожизненной ренте в обзоре

Рассматриваются налоговые события

1. НДФЛ при пожизненной ренте

Рассмотрев вопрос о выплатах по договору пожизненной ренты, Минфин пришел к выводу, что доход в виде ренты облагается НДФЛ. При этом обязанности по уплате налога и подаче декларации возложены на получателя ренты (Письмо от 10 июля 2024 г. № 03-04-05/64496).

2. Последствия смерти ИП

ФНС России обращает внимание, что в случае смерти индивидуального предпринимателя ведущиеся в отношении него налоговые проверки прекращаются. Также Налоговая служба повторяет ранее высказываемую позицию, что наследники не смогут во внесудебном порядке потребовать излишне уплаченные (взысканные) суммы налогов. Однако это можно сделать через суд (Письмо от 10.07.2024 № ЕА-4-15/7806@).

«Нельзя быть уверенным ни в чем, кроме смерти и налогов».

3. Налог на церковь

В Руанде идет кампания по борьбе с церковными организациями. Так, только за неделю было закрыто 8 000 церквей. Также власти предлагают установить налог на церковные пожертвования для прекращения практики евангелистских проповедников по выманиванию у людей денег.

Опиум для народа.

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