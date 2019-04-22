Налоговые итоги за июль 2024

Рассматриваются ключевые события в налоговой сфере за июль 2024

1. Налоговые законопроекты

Несмотря на то, что все мысли депутатов и Правительства были заняты Законопроектом о «налоговой реформе» (который был благополучно одобрен и стал Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ), они не забывали придумывать новые налоговые поправки.

Так, Правительство предложило продлить до 2037 года (вместо 2027) нулевые тарифы по взносам для экипажей судов, зарегистрированных в РМРС (Законопроект № 675885-8), а также повысить госпошлину при регистрации прав на компьютерные программы, базы данных и топологию микросхем (Законопроект № 686132-8).

Кроме того, Правительство поддержало два депутатских предложения. Одно из них заключается в распространении патентной системы обложения на платежных агентов. Инициатива направлена на повышение доступности финансовых услуг в удаленных областях, где есть трудности с зачислением и снятием денег (Законопроект № 685824-8). Другое предложение связано с возложением обязанностей налогового агента по НДС на производителей кабельно-проводниковой продукции, которые закупают медные полуфабрикаты. По задумке авторов такие поправки позволят решить проблему применения вычетов по НДС, который не уплачивают недобросовестные продавцы (Законопроект № 666139-8).

Ну и традиционно депутаты направляли в Госдуму бесперспективные законопроекты. К таким, например, можно отнести поправки о повышенном обложении лиц с несколькими гражданствами (Законопроект № 667678-8). Авторы полагают, что те, кто не отказывается от иностранного гражданства, не лояльны государству. Поэтому таких несознательных лиц нужно облагать по удвоенной налоговой ставке применительно к НДФЛ, налогу на имущество и транспортному налогу. Очевидно, что большинство Госдумы это не поддержит, поскольку такие поправки могут коснуться и их.

Также бесперспективными являются следующие инициативы:

Налоговые новости за июль 2024

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2. Деятельность ФНС России

ФНС России в июле опубликовала несколько обзоров. В одном рассматривались позиции Налоговой службы, сформированные при рассмотрении жалоб налогоплательщиков (Письмо от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026@). Другой был посвящен проблемным вопросам обложения недвижимости по кадастровой стоимости (Письмо ФНС России от 11.07.2024 № БС-4-21/7894@).

Кроме того, ФНС России запустила ряд сервисов по налоговому мониторингу для передачи информации о господдержке, макроэкономических факторах, инвест.проектах.

3. Сроки взыскания недоимки

Налогоплательщикам следует обратить внимание на Дело Нова Принт (Определение от 04.06.2024 № 301-ЭС23-26689), в котором Верховный Суд уточнил свою позицию по вопросу исчисления предельного срока на принудительное взыскание недоимки. Было отмечено, что если фактический срок проверки охватывает собой нормативно предусмотренные сроки проверки, а также нормативные сроки взыскания, то налоговый орган не вправе осуществлять меры по принудительному взысканию.

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