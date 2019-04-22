НДС по тестовым образцам, налоговые обещания Трампа и Харрис, признаки дробления в обзоре

События в налоговой сфере

1. Признаки дробления бизнеса

ФНС России выпустило обширное разъяснение о критериях дробления бизнеса. По мнению Налоговой службы, на дробление бизнеса указывают следующие обстоятельства:

Единое руководство (одни и те же учредители и руководители в организациях)

Единые трудовые ресурсы (одни и те же работники)

Единое управление (единая кадровая и бухгалтерская служба, один IP, общие телефоны, электронные почты, сайты)

Общий доступ к финансам

Единые материальные ресурсы

И др.

При этом отмечается, что перечень признаков дробления не является исчерпывающим (Письмо от 9 августа 2024 г. № СД-4-7/9113).

2. НДС при предоставлении тестовых образцов

Если компания передает возможным покупателям тестовые образцы своей продукции для установления их пригодности, но при этом перехода права собственности на образцы не происходит, то объект обложения НДС отсутствует. Такую позицию высказал Минфин России в Письме от 4 марта 2024 г. № 03-07-11/18971.

3. Налоговые обещания Трампа и Харрис

Ключевыми пунктами экономических программ кандидатов в Президенты США являются налоговые обещания.

Так, Трамп обещает продлить налоговые льготы для физических лиц и бизнеса, которые были введены в первый срок его президентства, отменить налог с чаевых и на доходы с социального обеспечения. Одновременно предлагается повысить таможенные пошлины на импорт, особенно в отношении китайских товаров.

Его соперница Камала Харрис заявляет о необходимости повышения налогового вычета на детей до 6000 долларов. Одновременно она планирует повысить ставки корпоративного налога с 21% до 28%.

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