Можно ли уволить за мат в WhatsApp

В суде рассматривалось интересное дело, где сотрудница образовательного учреждения была уволена за матный статус в WhatsApp. Однако суд встал на сторону матерящегося работника, которая, к слову, объясняла матный статус своей глупостью и плохим настроением.

Суд отметил, что школой не доказано, что статус негативно воздействовал на воспитанников работницы. Кроме того, нет оснований полагать, что такой поведение повторится в будущем.

Ну а все обстоятельства дела можно прочитать в (Решении Ямальского районного суда ЯНАО от 22.04.2024 № 2-116/2024).

PS. Интересно, а в школе нужны глупые сотрудники?