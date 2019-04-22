Аннулирование паспорта неплательщикам налогов, УСН по личным фондам, лишение мигрантов вычетов по НДФЛ в обзоре

1. Срок владения квартирой, ставшей совместной собственностью
Купленная (одним из супругов) до брака квартира была переоформлена в совместную собственность супругов. Возник вопрос, как исчислять срок владения в целях освобождения от НДФЛ. По мнению ФНС России, срок владения начинает течь с момента регистрации на квартиру общей совместной собственности (Письмо от 26 июня 2024 № БС-4-11/7219@).
2. УСН по личным фондам
Вновь Минфин рассматривает особенности обложения личных фондов. Отмечается, что запрета на применение упрощенной системы в отношении личного фонда не установлено. Поэтому при соблюдении всех условий личный фонд сможет применять УСН (Письмо от 10 июля 2024 г. № 03-11-11/64271).
3. Лишение мигрантов вычетов
Ну а партия ЛДПР продолжает зарабатывать политические очки на антимигрантской теме. На этот раз предлагается не предоставлять мигрантам налоговые вычеты по НДФЛ. Обосновывается это тем, что предоставление вычетов уменьшает поступление налогов в бюджеты. Соответственно, лишив мигрантов права на вычет, можно повысить налоговые доходы, которые пойдут на решение социальных задач регионов.
4. Аннулирование паспорта для неплательщиков налога
В США для неплательщиков налогов есть крайняя мера воздействия – это аннулирование паспорта. Правда, для такой меры необходимо, чтобы налоговый долг превысил 62 000 долларов. При этом аннулирование производит Госдеп по заявке Налоговой службы.
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