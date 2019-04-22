Обзор налоговой практики высших судов, налог Робин Гуда, НДФЛ при признании в суде дольщиком в обзоре

Новости в налоговой сфере

1.НДФЛ при признании лица дольщиком

Если в результате судебного разбирательства спорный договор квалифицируется договором долевого строительства, а налогоплательщик, соответственно, участником такого строительства, то срок владения жилья в целях НДФЛ будет исчисляться с момента полной оплаты жилой недвижимости в соответствии со спорным договором. Такую позицию высказал Минфин в Письме от 6 марта 2024 г. № 03-04-05/20344.

2.Практика Высших судов по налогам

ФНС России выпустила обзор решений высших судов по налоговым вопросам за 2 квартал 2024. В обзор вошли и положительная оценка конституционным судом проведения выемки в отношении непроверяемого лица (дело Ле-Интеграция), и вывод Верховного Суда о порядке исчисления срока взыскания налоговой задолженности (дело Нова Принт), и дела по восстановлению НДС при банкротстве (Письмо от 29.07.2024 № БВ-4-7/8573@).

3.Налог Робин Гуда

В Австралии говорят о необходимости установлении налоговой политики Робин Гуда, которая предполагает обложение налогом в 40% чрезмерных доходов. Дополнительные доходы предлагается направить на медицинское страхование, в том числе на стоматологические услуги. Следует заметить, что такие идеи популярны и в других странах. Например, в Британии рассматривается предложение по введению 1%-ного налога на богатство для сверхбогатых, чтобы профинансировать повышение заработной платы в государственном секторе.

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