НДФЛ при покупке квартиры по нескольким договорам, налоговики стучат, НДФЛ при разделе земли в обзоре

Актуальные налоговые события

1.НДФЛ при приобретении квартиры по нескольким договорам

Минфин России рассмотрел ситуацию приобретения жилья по нескольким договорам уступки прав требований по договору долевого строительства. Отмечается, что срок владения таким объектом недвижимости начинает течь с момента оплаты всех договоров уступки (Письмо от 21 марта 2024 г. № 03-04-05/25451).

2.НДФЛ при разделе земельного участка

При продаже земельных участков, образовавшихся в результате раздела ранее приобретенного единого участка, для уменьшения доходов от их продажи рекомендуется сумму расходов по первоначальному участку разделить пропорционально площади новых участков (Письмо от 13 июня 2024 г. № 03-04-05/54720).

3.Стук налоговиков

В Новой Зеландии сотрудники налоговой службы пошли по домам неплательщиков налогов. Вообще посещение налоговых должников рассматривается в качестве одной из крайних мер и применяется, когда неплательщик игнорирует иные формы связи – письма, звонки. При этом со слов новозеландского налоговика: «Значительная часть тех, кого мы посетили, положительно отреагировали на наши действия по урегулированию своих налоговых долгов». Также отмечается, что если злостные неплательщики даже после визитов продолжают игнорировать требования по погашению недоимок, то в отношении них возбуждается процедура банкротства или ликвидации (liquidation). Что это за процедура ликвидации и в чем она выражается, неясно. Ну, будем надеяться, что должников не расстреливают.

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