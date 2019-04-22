Лишение финансов налоговой службы, соглашения с Абхазией и Малайзией, обложение штрафа у самозанятого в обзоре

1. Обложение штрафов у самозанятых

В ситуации выплаты самозанятому штрафа за неисполнение контрагентом своих обязательств такие суммы не подлежат обложению налогом на профессиональный доход, поскольку не являются оплатой товаров, работ и услуг. Суммы штрафа будут включаться в базу по НДФЛ. Такую позицию высказал Минфин в Письме от 13 августа 2024 г. № 03-11-11/75817.

2. Налоговые соглашения с Абхазией и Малайзией

Правительство РФ подготовило проекты законов о ратификации Соглашений об избежании двойного налогообложения с Абхазией и Малайзией. В целом текст обоих соглашений схож и является стандартным для такого рода договоров. Разница лишь в оформлении. Соглашение с Малайзией составлено на трех языках – на русском, малайском и английском. При этом в случае спора по толкованию приоритет отдается английскому тексту. Что касается Договора с Абхазией, то он составлен на двух языках русском и абхазском, которые имеют одинаковую силу (Законопроекты № № 713042-8, 713100-8).

3. НДС при реализации полуфабрикатов из цветных металлов

Депутаты от КПРФ и Единой России предложили распространить обязанности налоговых агентов на покупателей медных, алюминиевых и свинцовых полуфабрикатов. Объясняется это необходимостью снизить риски по неуплате НДС (Законопроект № 713338-8). В Заключении на данный законопроект Правительство в целом поддержало инициативу, правда, с замечаниями.

Следует заметить, что в июле 2024 ЛДПР подготовила Законопроект № 666139-8 со схожей инициативой.

4. Лишение налоговой службы финансирования

В рамках предвыборной гонки Дональд Трамп обещает сократить финансирование федеральных чиновников. При этом главной целью может стать лишение Налоговой службы США части финансирования, которое уже выделено Конгрессом. Оппоненты Трампа заявляют, что такие действия будут противоречить американской Конституции.

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