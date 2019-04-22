Обзор налоговой практики Конституционного Суда РФ за 2023

Рассматриваются ключевые выводы суда по налогам

Общие вопросы

Постановление от 31 января 2023 г. № 5-П (Налева Н.Н.) Основание для обращения: оспариваемые законоположения противоречат статье 46 Конституции Российской Федерации, поскольку с учетом правоприменительной практики создают условия для ограничения права на судебную защиту в случае, когда лицо предварительно обратилось с жалобой на отказ в предоставлении субсидии, предусмотренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 года № 976, в вышестоящий налоговый орган и это привело к пропуску установленного частью 4 статьи 198 АПК РФ срока для подачи заявления в арбитражный суд. Позиция Суда: Признать пункт 2 статьи 138 НК РФ не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он не может служить формальным основанием для отказа в удовлетворении арбитражным судом заявления о признании недействительным акта налогового органа об отказе в предоставлении из федерального бюджета субсидии в случае, если такой акт с соблюдением предусмотренных законодательством о налогах и сборах сроков первоначально был обжалован в вышестоящем налоговом органе и при этом не истек установленный частью 4 статьи 198 АПК РФ срок, исчисляемый со дня, когда лицу стало известно о принятом вышестоящим налоговым органом решении по соответствующей жалобе, или со дня истечения срока принятия вышестоящим налоговым органом решения по жалобе, установленного пунктом 6 статьи 140 НК РФ. Определение от 16 мая 2023 г. № 1030-О (Салтанов Н.М.) Основание для обращения: оспариваемые законоположения не обязывают налоговые органы оказывать взыскателю помощь и содействие в исполнении требований исполнительного документа путем предоставления по его запросу сведений о количестве и движении денежных средств по банковским счетам должника. Позиция Суда: Между тем, учитывая, что часть 9 статьи 69 Закон об исполнительном производстве, перечисляющая указанные категории сведений, адресована не только налоговым органам, но и банкам (иным кредитным организациям), приведенные законоположения - в их взаимосвязи и с учетом их места в системе правового регулирования - не могут быть истолкованы как возлагающие на налоговый орган обязанность предоставления взыскателю любых сведений из числа указанных без учета фактического наличия или отсутствия у него таковых, а равно без учета пределов полномочий налоговых органов по истребованию данных сведений у банков (иных кредитных организаций), установленных налоговым законодательством, выступающим в этом отношении в качестве lex specialis. Иное толкование и применение оспариваемых законоположений не только означало бы необоснованное возложение на налоговые органы функций, которыми в силу закона наделены органы принудительного исполнения Российской Федерации, но и открывало бы для налоговых органов - вне связи с осуществляемыми ими фискальными (или иными контрольными) полномочиями - доступ к банковской тайне гражданина в отсутствие в том необходимости и в обход тех оснований и процедур, которые предусмотрены налоговым законодательством. Сказанное, впрочем, не препятствует законодателю в рамках дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования и с учетом правовых позиций, изложенных в настоящем Определении, уточнить порядок получения взыскателем сведений (включая допустимый объем таких сведений) о количестве и движении денежных средств по счетам должника, в частности индивидуального предпринимателя. Определение от 27 декабря 2023 № 3537-О (ХОРОС) Основание для обращения: Оспариваемые законоположения по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют налоговым органам осуществлять взыскание налоговой задолженности без учета нарушения ими сроков проведения мероприятий налогового контроля и вынесения решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Позиция Суда: При проверке судом соблюдения налоговым органом сроков осуществления принудительных мер сроки совершения упомянутых действий учитываются в той продолжительности, которая установлена нормами Налогового кодекса Российской Федерации; несвоевременное совершение налоговым органом действий по взысканию налоговой задолженности не влечет продления совокупного срока принудительного взыскания задолженности, который исчисляется объективно - в последовательности и продолжительности, установленной указанным Кодексом; пропущенный уполномоченным органом по уважительным причинам срок может быть восстановлен судом (постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 года № 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"; Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 декабря 2016 года). Определение от 31 октября 2023 № 2989-О (HOTEX) Основание для обращения: Оспариваемое допускает взыскание недоимки по налогам с взаимозависимых с налогоплательщиком лиц в более длительные сроки, чем с самого налогоплательщика. Позиция Суда: Фактически требования заявителя сводятся к необходимости распространения указанного в оспариваемом законоположении давностного срока также и на случаи обращения налогового органа с заявлением о взыскании налоговой задолженности с взаимозависимых с налогоплательщиком лиц, что, однако, не предусмотрено федеральным законодателем, который с учетом его дискреции в сфере налогообложения вправе самостоятельно устанавливать порядок такого взыскания в случае нарушения налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и сборов, в том числе разграничивая сроки принудительного взыскания в зависимости от существа возникающих правоотношений. С учетом сказанного оспариваемое законоположение не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте. Определение от 20 июля 2023 № 2164-О (Лебедев М.Ю.) Основание для обращения: Оспариваемое законоположение допускает направление налогоплательщику требования об уплате налогов, сборов и страховых взносов и осуществление их принудительного взыскания по истечении трех лет с момента завершения налогового периода, за который производится такое взыскание. Позиция Суда: В статье 70 Налогового кодекса Российской Федерации федеральный законодатель, действуя в рамках своей дискреции, установил сроки направления требования налогоплательщику. Так, оспариваемое законоположение устанавливает, что требование должно быть направлено налоговым органом налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки, и не связывает этот день с датой образования соответствующей недоимки, сроками проведения налоговой проверки, трехлетним предельным сроком глубины охвата выездной налоговой проверки или датой принятия решения по ее результатам, а также сроком давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Практика Конституционного Суда за 2023

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Налоговый контроль

Определение от 28 сентября 2023 № 2207-О (Хорошев А.Ф.) Основание для обращения: Оспариваемые нормы позволяют признать физическое лицо контролирующим иностранную компанию в случае, когда назначена ликвидационная комиссия (ликвидатор) данной организации. Позиция Суда: Предусмотренный правовой механизм уведомлений об участии в иностранных организациях и о контролируемых иностранных компаниях, как и порядок признания налогоплательщиков контролирующими лицами, направлен на обеспечение налогового органа достоверной информацией об участии налогоплательщиков в иностранных компаниях и тем самым на установление обстоятельств, влияющих на действительный размер налоговых обязательств налогоплательщиков, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации, т.е. на реализацию положений статьи 57 Конституции Российской Федерации. С учетом этого, а также принимая во внимание, что нахождение контролируемой иностранной компании в процессе ликвидации не исключает возникновение у контролирующего лица налоговых обязательств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, оспариваемые законоположения сами по себе не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя. Постановление от 14 июля 2023 № 41-П (Вымпел-Коммуникации) Основание для обращения: Оспариваемое законоположение допускает принятие ФНС России решения о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами в отношении конкретной сделки в течение двух лет со дня получения уточненного уведомления по контролируемым сделкам за соответствующий год вне зависимости от наличия в нем новых сведений о такой сделке. Позиция Суда: Признать абзац первый пункта 2 статьи 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 2, 15 (часть 2), 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (часть 1), 55 (часть 3) и 57, в той мере, в какой он в системе действующего правового регулирования по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, влечет исчисление предусмотренного им срока на принятие ФНС России решения о проведении проверки контролируемой сделки со дня получения уточненного уведомления в том случае, когда в первоначальном уведомлении были приведены сведения об этой сделке и налоговый орган в решении не обосновал, что новые содержащиеся в уточненном уведомлении сведения об этой или иных сделках являются значимыми для целей принятия соответствующего решения.

Налоговая ответственность

Определение от 14 декабря 2023 № 3286-О (Адонин Е.Т.) Основание для обращения: Оспариваемое законоположение допускает привлечение налогоплательщика, ошибочно применявшего специальный режим налогообложения вместо общего режима налогообложения, но подавшего декларацию и уплатившего соответствующий налог, к налоговой ответственности за непредставление деклараций по НДФЛ и НДС с одновременным привлечением к ответственности за их неуплату. Позиция Суда: При ошибочном применении упрощенной системы налогообложения вместо общей системы налогообложения бюджетной системе наносится ущерб, что делает необходимым взыскание - при установлении состава налогового правонарушения, в том числе вины соответствующих субъектов, - налоговых санкций за неуплату конкретных налогов и непредставление по ним налоговых деклараций. В деле заявителя судами было установлено, что непредставление Е.Т. Адониным налоговых деклараций по общей системе налогообложения не было связано с добросовестным заблуждением относительно применяемой системы налогообложения, он не мог не осознавать противоправность своих действий, за совершение которых налоговым органом назначены штрафы в минимальном размере.

Уголовная ответственность

Определение от 30 марта 2023 г. № 542-О (Хисамутдинов Р.А.) Основание для обращения: Признание положения пункта "б" части второй статьи 199 "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов" УК Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они - по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, - позволяют привлекать к уголовной ответственности руководителя организации-налогоплательщика за неосмотрительность (неосторожность) при определении правовых (налоговых) последствий реальных хозяйственных операций с контрагентами (поставщиками), оказавшимися подставными лицами, не исполняющими обязанность по уплате налогов (включая налог на добавленную стоимость). Позиция Суда: Не может считаться достаточным признаком преступления лишь само по себе обращение налогоплательщика в налоговый орган, если оно не сопровождалось недобросовестным поведением, представленные документы и пояснения содержали достоверные сведения о фактических показателях хозяйственной деятельности налогоплательщика, а сами операции имели разумные для предпринимателя экономические или иные причины (цели делового характера), не связанные исключительно или в значительной мере с целью получения необоснованной налоговой выгоды, притом что разумность и добросовестность лица при совершении им гражданско-правовых сделок, равно как и при исполнении возникающих на их основе обязательств, направленных на установление и развитие хозяйственных связей с контрагентами предпринимателя, предполагаются (презюмируются). Кроме того, недостижение положительного экономического эффекта, который предприниматель, действовавший разумно, добросовестно и на основе закона, мог рассчитывать получить в результате оцениваемой хозяйственной операции, также само по себе не может свидетельствовать о совершении уголовно-правового нарушения, поскольку предпринимательская деятельность в силу прямого указания закона, будучи самостоятельной, осуществляется с целью извлечения прибыли и на свой риск (т.е. предполагает возможность получения негативного экономического результата при правомерной деятельности) (статья 2 ГК Российской Федерации). В связи с этим закон не исключает и права предпринимателя на ошибку при планировании и осуществлении своей хозяйственной деятельности. Налогоплательщик, а также его должностные лица, допустившие неуплату (неполную уплату) сумм налога в связи с необоснованным применением налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, при наличии достаточных оснований несут ответственность, предусмотренную статьями 122, 129.3 и 129.5 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в соответствии со статьями 198 и 199 УК Российской Федерации, которые предусматривают ответственность только при умышленной форме вины и не включают в признаки состава преступления неосторожность. Определение от 9 марта 2023 г. № 477-О (Каретников Л.М.) Основание для обращения: Оспариваемое законоположение не соответствует Конституции Российской Федерации в той мере, в какой позволяет привлекать налогоплательщика к уголовной ответственности без опровержения презумпции добросовестности его действий и без установления признаков совершения им обмана, возлагая на него наказание за ошибочные решения налоговых органов о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) его контрагенту налогового вычета. Позиция Суда: действия лиц, формально состоящие в получении необоснованного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета (направленные на таковое), могут при определенных обстоятельствах, в том числе выявленных в ходе проведения мероприятий налогового контроля, привести к квалификации их действий как хищения, которое, хотя и совершается в этом случае путем создания видимости участия в налоговых правоотношениях, по объективным признакам отличается от соответствующих налоговых правонарушений (преступлений). Сказанное с достаточной степенью определенности позволяет разграничить действия лиц, образующие состав оконченного или неоконченного мошенничества, и действия налогоплательщиков, связанные с неуплатой (неполной уплатой) и (или) необоснованным зачетом (возвратом) суммы налога, образующие состав уклонения от уплаты налогов, и тем более действия налогоплательщиков, не образующие состав преступления. Таким образом, часть четвертая статьи 159 УК Российской Федерации не содержит неопределенности и не может расцениваться как нарушающая права заявителя в обозначенном им аспекте. Определение от 30.11.2023 № 3260-О (Камаров А.Т.) Основание для обращения: Оспариваемое положение предусматривает уголовную ответственность за неосмотрительность при определении налоговых последствий результатов реальных хозяйственных операций с поставщиком - подставным лицом, не уплатившим налоги по своим обязательствам перед бюджетом, притом что налоговым органом установлена неосторожная форма вины в совершении налогового правонарушения. Позиция Суда: Статья 199 УК Российской Федерации по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующих правовых норм предусматривает ответственность лишь за такое деяние, которое совершается с умыслом и направлено на избежание уплаты налога в нарушение установленных налоговым законодательством правил. Принятые в порядке арбитражного или гражданского судопроизводства и вступившие в законную силу решения судов по арбитражным и гражданским делам не могут восприниматься как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обвиняемого, которые должны основываться на всей совокупности доказательств по уголовному делу

ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024

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НДС

Определение от 14 ноября 2023 № 3014-О (Арткера) Основание для обращения: оспариваемые законоположения допускают взыскание с организации-арендатора суммы налога на добавленную стоимость по операции, которая перестала являться объектом обложения налогом на добавленную стоимость. Позиция Суда: Положения подпункта 15 пункта 2 статьи 146 и пункта 1 статьи 168 НК РФ не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя, в деле с участием которого суды установили, что в заключенном им договоре аренды нежилых помещений порядок изменения арендной платы в случае изменения налоговых обязанностей сторон определен не был (притом что договор заключался с конкурсным управляющим арендодателя, признанного банкротом). Определение от 20 июля 2023 № 2115-О (Сперанский С.Б.) Основание для обращения: Оспариваемые законоположения возлагают обязанность по уплате налога на добавленную стоимость не на лиц, определенных в качестве его плательщиков, а на конечных покупателей товаров (работ, услуг), и препятствуют возмещению гражданину вреда, причиненного принятием неконституционных законов, требуя в качестве необходимого условия наступления гражданско-правовой ответственности государства признание этих законов неконституционными в установленном порядке. Позиция Суда: Оплата покупателями (населением) товаров (работ, услуг), притом что их розничная цена формируется в том числе с учетом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате продавцом-налогоплательщиком, не свидетельствует о возложении обязанности налогоплательщика на физических лиц - покупателей товаров (работ, услуг).

Налог на прибыль

Постановление от 31 мая 2023 г. № 28-П (Верховный Суд, Предприятие строительных работ энергетики) Основание для обращения: Создается угроза нарушения принципа равенства, так как в аналогичной ситуации законодатель, по сути, освобождает от налогообложения доходы физических лиц при реализации их имущества в рамках дела о банкротстве. Позиция Суда: Принимая во внимание действующий порядок обложения налогом на прибыль касательно хозяйственной деятельности, которая связана с приобретением и использованием имущества в предпринимательских целях и с его реализацией и которая формирует налоговые последствия на протяжении соответствующих налоговых периодов в ситуации длящихся экономических и налоговых отношений хозяйствующего субъекта, нет оснований для вывода о нарушении прав налогоплательщика необходимостью учета реализации его имущества в рамках конкурсного производства для целей исчисления и уплаты налога на прибыль. В силу особенностей обложения налогом на доходы физических лиц и в целом ведения ими экономической деятельности по сравнению с плательщиками налога на прибыль организаций установление законодателем различий в налогообложении этих категорий само по себе в системе действующего регулирования не может рассматриваться как нарушающее конституционный принцип равенства. Признать статьи 248, 249, пункт 1 статьи 251 и статью 271 Налогового кодекса Российской Федерации и пункты 1 и 3 статьи 5, пункт 2 статьи 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" не соответствующими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они во взаимосвязи с другими положениями Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" не позволяют определенно разрешить вопрос об очередности удовлетворения требования об уплате налога на прибыль организации от реализации имущества, составляющего конкурсную массу в деле о банкротстве, в системе платежей, осуществляемых в ходе процедуры банкротства организации. Определение от 9 февраля 2023 г. № 226-О (Кировский молочный комбинат) Основание для обращения: оспариваемые законоположения допускают определение существенных элементов налога подзаконным нормативным правовым актом Правительства Кировской области, притом что такое регулирование содержит неопределенное и неоднозначное понятие "достижение бюджетной эффективности по итогам налогового периода", которое оказывает влияние на установление размера налоговых обязательств налогоплательщика Основание для обращения: Из буквального толкования оспариваемой нормы Закона Кировской области "О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков" следует, что она является императивной и предоставляет право на применение пониженной налоговой ставки не всем категориям организаций-налогоплательщиков, а только тем субъектам инвестиционной деятельности, которые заключили инвестиционный договор о предоставлении налоговой преференции в установленном Правительством Кировской области порядке и выполняют взятые на себя обязательства. В случае невыполнения инвестором своих обязательств и, соответственно, условий предоставления налоговой льготы он лишается права на ее применение. Иное вело бы к избирательному и произвольному предоставлению преимуществ в налоговых правоотношениях вопреки конституционным требованиям законного, равного и справедливого налогообложения. Тем самым региональный законодатель, предоставив Правительству Кировской области полномочие по определению порядка и условий заключения инвестиционного договора с налогоплательщиками, которым оформляется предоставление пониженной налоговой ставки и уточняются требования к достижению налогоплательщиком-адресатом определенных экономических и социальных показателей, не нарушил конституционные критерии законно установленных налогов и сборов, а также разделения государственной власти на законодательную и исполнительную применительно к данному вопросу. Таким образом, на уровне субъекта Российской Федерации были установлены условия инвестиционного соглашения, предполагающие поддержку хозяйствующих субъектов и одновременно обеспечивающие сбалансированность регионального бюджета, что соответствует критериям экономической обоснованности и установления законом.

НДФЛ

Определение от 30 мая 2023 г. № 1358-О (Баранов В.В.) Основание для обращения: оспариваемые нормы Налогового кодекса Российской Федерации допускают обложение налогом на доходы физических лиц суммы штрафа, выплачиваемого по Закону Российской Федерации "О защите прав потребителей". Позиция Суда: Что же касается штрафа, выплачиваемого в соответствии с действующим гражданским законодательством, то характер соответствующих выплат для целей налогообложения должен определяться применительно к фактическим обстоятельствам конкретного дела - исходя из того, возникает при их получении у налогоплательщика экономическая выгода или нет. Определение от 30 ноября 2023 № 3023-О (Аникина Л.П.) Основание для обращения: Оспариваемое законоположение допускает произвольное увеличение налоговой базы налогоплательщика за счет соответствующей выплаты. Позиция Суда: Оспариваемая норма, принятая федеральным законодателем в пределах его дискреции в сфере налогообложения, предусматривающая льготу по налогу на доходы физических лиц, в части отсутствия в ней положения об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц выплаты за время вынужденного прогула не может рассматриваться как нарушающая конституционные права налогоплательщиков

УСН

Определение от 9 марта 2023 г. № 480-О (Киприянов А.В.) Основание для обращения: Положение пункта 2 статьи 1 Закона Архангельской области от 3 апреля 2015 года № 262-15-ОЗ противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку - по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования - оно не соответствует общеправовому критерию ясности и определенности и нарушает принцип поддержания доверия гражданина к действиям государства. Позиция Суда:: Как следует из материалов дела заявителя, в его случае имело место опубликование ошибочного информационного сообщения на сайте Управления ФНС России по Архангельской области, которое само по себе не носит нормативный характер. Однако эти фактические обстоятельства его дела не могут служить доказательством того, что используемая в оспариваемой норме формулировка вносит сомнения, противоречия и неясность в права и обязанности налогоплательщиков, порождает противоречивую правоприменительную практику и позволяет произвольно определять налоговую ставку по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, установленную нормами федерального и регионального законодательства. Не могут они служить и основанием для освобождения его от необходимости уплаты налога. Иное приводило бы к недопустимому игнорированию лежащих в основе организации налоговых правоотношений принципа баланса частных и публичных интересов и принципа равенства налогообложения одной и той же категории налогоплательщиков (с учетом того, что отсутствуют сведения о наличии у иных налогоплательщиков налоговых споров, аналогичных конкретному делу заявителя). Вместе с тем данные обстоятельства позволили освободить заявителя от налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения и от уплаты пени на основании положений статей 75 и 111 НК РФ.

Патент

Постановление от 26 января 2023 г. № 4-П (Петров М.Н.) Основание для обращения: По мнению заявителя, подпункт 12 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ в оспариваемой им редакции не соответствует Конституции Российской Федерации об обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, поскольку в силу неопределенности своего содержания порождает на практике неоднозначное истолкование, а значит, возможность произвольного применения и не позволяет налогоплательщику прогнозировать налоговые последствия осуществляемой им предпринимательской деятельности. Позиция Суда: распространение патентной системы налогообложения на деятельность по ремонту любых построек (в том числе и тех, строительство которых не завершено) не нуждалось бы в таком уточнении, как "жилье". Достаточно было бы ограничиться термином "постройка", закрепив такую текстуальную форму, как "ремонт построек". Исходя из презумпции добросовестности законодателя (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2010 года № 22-П, от 5 июня 2012 года № 13-П и др.) использование уточняющего термина "жилье" может указывать на намерение придать подразумеваемым названной нормой постройкам дополнительные свойства: в данном случае это сужение видов построек до тех, которые или имеют существенные характеристики жилья, недостаточные, однако, для признания постройки пригодной для проживания, или непосредственно связаны с жильем (выполняют обслуживающую его функцию), но к таковому не относятся.

Налоговые новости за июль 2024

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