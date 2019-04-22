Налог при перерегистрации авто, обложение майнинга, УСН по адвокатам в обзоре деятельности Минфина

Рассматриваются разъяснения Минфина за август 2024

Ключевые события Минфина России за август 2024

НДФЛ и взносы при оплате цифровой подписи сотруднику

Минфин обращает внимание, что если электронная подпись оплачивается для ведения электронного документооборота в организации, а не для личных потребностей работника, то такая оплата не облагается НДФЛ и страховыми взносами (Письмо от 29 марта 2024 г. № 03-04-06/28364).

Взыскание налогов без суда

Минфин совместно с ФНС и Верховным Судом доработали проект поправок о внесудебном взыскании налогов с граждан. Согласно документу налоговая задолженность с физических лиц будет взыскиваться во внесудебном порядке (сейчас установлен обязательный судебный порядок). Вместе с тем, если гражданин-должник в течение 30 дней заявит возражения по поводу такого взыскания, то налоговики прекратят взыскание и будут вынуждены уже обращаться в суд.

Следует заметить, что вопрос об отказе от обязательной судебной процедуры взыскания и переходе к внесудебному взысканию налогов с граждан обсуждается давно. Но сейчас эта идея как никогда близка к реализации.

НДФЛ по подарочному сертификату

Минфин напоминает, что дарение лицу от организации сертификата может привести к НДФЛ, если его стоимость составляет более 4 тыс. рублей. Также обращается внимание, что возврат физическому лицу, получившему подарочный сертификат, стоимости сертификата не образует облагаемый доход (Письмо от 15 июля 2024 г. № 03-04-05/61683).

Обложение доходов от майнинга

Опубликованы разъяснения Минфина России по вопросу обложения доходов от майнинговой деятельности. Вместе с тем, поскольку разъяснения давались в июне, отдельные выводы являются устаревшими. Так, говорится, что в законодательстве нет специального регулирования отношений, связанных с майнингом. Однако это утверждение уже неактуально, поскольку принят Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 221-ФЗ, установивший особенности майнинговой деятельности.

Далее Минфин указывает, что результаты майнинговой деятельности облагаются налогом на прибыль в общем порядке (Письмо от 19 июня 2024 г. № 03-03-07/56398).

УСН при подборе персонала

Минфин рассмотрел вопрос о возможности применения УСН организацией, занимающейся подбором персонала. В главе об УСН установлен запрет на применение этого режима, если юридическое лицо занимается предоставлением труда работника. Однако Минфин отмечает, что это ограничение не действует, когда организация не заключает трудовые договоры с лицами, которые подобраны для работы у заказчика. Поэтому такая организация сможет применять упрощенный режим (Письмо от 12 июля 2024 г. № 03-11-11/65151).

Транспортный налог при перерегистрации авто

Минфин России обращает внимание, что перерегистрация автомобиля из одного субъекта РФ в другой повлечет необходимость уплаты транспортного налога дважды. Величина каждого платежа будет зависеть от количества месяцев регистрации в каждом из субъектов (Письмо от 27 июня 2024 г. № 03-05-06-04/60253).

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НДФЛ при разделе имущества супругов

Минфин рассмотрел последствия заключения между бывшими супругами соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Было отмечено, что заключение такого соглашения не образует доход, облагаемый НДФЛ (Письмо от 21 февраля 2024 г. № 03-04-05/15328).

Следует заметить, что Минфин и ранее высказывал аналогичную позицию.

Налог при краткосрочном владении имуществом

Минфин обращает внимание, что если право собственности на недвижимость возникло и прекратилось в одном месяце, то уплатить придется за полный месяц. В данном случае рассматривалась ситуация приобретения имущества до 15 числа месяца и прекращение права собственности на него после 15 числа этого же месяца (Письмо от 12 июля 2024 г. № 03-05-06-01/65144).

Последствия покупки мед.изделия

Рассмотрев ситуацию приобретения лицом медицинского изделия (имплантат внутрисуставной инъекции) Минфин пришел к выводу, что отсутствуют основания для предоставления налогоплательщику социального вычета на лечение (лекарства), поскольку на мед.изделия такой вычет не распространяется (Письмо от 10 июля 2024 г. № 03-04-05/64568).

НДФЛ при восстановлении участника Общества

Минфин проанализировал ситуацию, когда доля участника перешла к обществу в связи с его выходом. Но затем вышедший участник был восстановлен с возвратом ему доли. Возник вопрос об исчислении срока владения долей в целях освобождения от НДФЛ. По мнению Минфина, срок владения с момента выхода лица из общества прерывается. Соответственно, срок следует исчислять заново (Письмо от 9 июля 2024 г. № 03-04-05/64224).

НДФЛ при пожизненной ренте

Рассмотрев вопрос о выплатах по договору пожизненной ренты, Минфин пришел к выводу, что доход в виде ренты облагается НДФЛ. При этом обязанности по уплате налога и подаче декларации возложены на получателя ренты (Письмо от 10 июля 2024 г. № 03-04-05/64496).

Транспортный налог при смерти автовладельца

Минфин России рассмотрел ситуацию, когда по транспортному средству, которое перешло по наследству от дяди-предпринимателя, не был уплачен транспортный налог. Было отмечено, что если до смерти лица было выставлено налоговое уведомление, то у него возникла обязанность по уплате транспортного налога. В связи со смертью автовладельца обязанность по уплате транспортного налога переходит на наследников, которые исполняют ее в пределах стоимости унаследованного имущества (Письмо от 6 августа 2024 г. № 03-05-06-04/73579).

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Налог на самозанятых при аренде коммерческого транспорта

Минфин России, рассмотрев ситуацию по сдаче физическим лицом в аренду коммерческого транспорта (погрузчик, трактор), пришел к выводу, что доходы по таким операциям могут облагаться как НДФЛ, так и налогом на самозанятых – если лицо имеет соответствующий статус (Письмо от 19 июля 2024 г. № 03-11-11/67581).

НДС при предоставлении тестовых образцов

Если компания передает возможным покупателям тестовые образцы своей продукции для установления их пригодности, но при этом перехода права собственности на образцы не происходит, то объект обложения НДС отсутствует. Такую позицию высказал Минфин России в Письме от 4 марта 2024 г. № 03-07-11/18971.

Учет скан-образов первички

Минфин России допустил использование в налоговом учете сканированные образы первичной документации. Правда, делать это можно в исключительных случаях. Поэтому налогоплательщику в любом случае придется заполучить соответствующий документ на бумажном носителе или в электронном виде (Письмо от 14 июня 2024 г. № 03-11-11/55025).

УСН по личным фондам

Вновь Минфин рассматривает особенности обложения личных фондов. Отмечается, что запрета на применение упрощенной системы в отношении личного фонда не установлено. Поэтому при соблюдении всех условий личный фонд сможет применять УСН (Письмо от 10 июля 2024 г. № 03-11-11/64271).

Применение адвокатами УСН

Минфин России обращает внимание, что ранее изложенные им позиции не препятствует адвокатам применять УСН в отношении предпринимательской деятельности, не связанной с адвокатской деятельностью. Также отмечается, что для избежания споров по этому вопросу планируется внести уточняющие поправки в главу об упрощенной системе обложения (Письмо от 12 августа 2024 г. № 03-11-09/75324).

НДФЛ при признании лица дольщиком

Если в результате судебного разбирательства спорный договор квалифицируется договором долевого строительства, а налогоплательщик, соответственно, участником такого строительства, то срок владения жилья в целях НДФЛ будет исчисляться с момента полной оплаты жилой недвижимости в соответствии со спорным договором. Такую позицию высказал Минфин в Письме от 6 марта 2024 г. № 03-04-05/20344.

НДФЛ при получении ценных бумаг

Минфин рассмотрел последствия выплаты дохода ценными бумагами. Отмечается, что такой доход выплачивается в натуральной форме. Это означает, что у выплачивающего лица (налогового агента) отсутствует возможность удержать НДФЛ (Письмо от 2 августа 2024 г. № 03-04-06/72478).

НДФЛ при приобретении квартиры по нескольким договорам

Минфин России рассмотрел ситуацию приобретения жилья по нескольким договорам уступки прав требований по договору долевого строительства. Отмечается, что срок владения таким объектом недвижимости начинает течь с момента оплаты всех договоров уступки (Письмо от 21 марта 2024 г. № 03-04-05/25451).

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