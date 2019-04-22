Новые вычеты для нищих, медиков, учителей, рост госпошлины, штрафы в банкротстве в налоговом обзоре за август 2024

Рассматриваются события в налоговой сфере за август 2024.

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09:17 - Штраф при моратории на банкротство - Определение Верховного Суда от 02.08.2024 № 305-ЭС24-4388

07:59 - Налоговые споры за 2 квартал 2024 - Письмо ФНС от 29.07.2024 № БВ-4-7/8573@

06:34 - Вычет по НДФЛ для медиков и учителей – Законопроект № 693170-8

04:43 - Вычет по НДФЛ для бедных – Законопроект № 688750-8

Рассматриваются события в налоговой сфере за август 2024

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