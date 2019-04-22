Новые вычеты для нищих, медиков, учителей, рост госпошлины, штрафы в банкротстве в налоговом обзоре за август 2024

Рассматриваются события в налоговой сфере за август 2024
Содержание:
00:00 - Превью
00:36 - План
01:05 - Ключевые события (Федеральные законы от 08.08.2024 № 259-ФЗ, 283-ФЗ, 294-ФЗ)
03:33 - Госпошлина для коллекторов – Законопроект № 695190-8
04:43 - Вычет по НДФЛ для бедных – Законопроект № 688750-8
06:34 - Вычет по НДФЛ для медиков и учителей – Законопроект № 693170-8
07:59 - Налоговые споры за 2 квартал 2024 - Письмо ФНС от 29.07.2024 № БВ-4-7/8573@
09:17 - Штраф при моратории на банкротство - Определение Верховного Суда от 02.08.2024 № 305-ЭС24-4388
12:02 - Конец
Если видео не воспроизводится - резервная ссылка
Материалы за август 2024
Обзор деятельности ФНС России за август 2024 - ссылка
Начать дискуссию