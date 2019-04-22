Обложение премии за военную награду, вычет НДФЛ при рефинансировании ипотеки, награда за уплату налогов в обзоре

События в налоговой сфере

1. НДФЛ по денежному поощрению в связи с наградой военнослужащему

ФНС России поменяла свою позицию по обложению выплат военнослужащему, получившему гос.награду. Так, ранее Налоговая служба полагала, что денежное поощрение в связи с наградой не должно облагаться НДФЛ. Однако в новом письме отмечается, что единовременное поощрение деньгами является стимулирующей выплатой и поэтому должно облагаться НДФЛ в установленном порядке (Письмо ФНС России от 06.09.2024 № БС-2-11/12682@).

2. Вычет при рефинансировании ипотеки

Минфин России назвал условия получения вычета по НДФЛ в отношении расходов на погашение ипотечного кредита при рефинансировании ипотеки. Отмечается, что в договоре на кредит, используемый для рефинансирования ипотеки, должно быть указано, что его цель это погашение задолженности по ипотеке (Письмо Минфина России от 17.07.2024 N 03-04-05/66566).

3. Премия за своевременную уплату налогов

В Румынии решили стимулировать граждан, своевременно уплачивающих налоги. Так, за соблюдение сроков уплаты в 2024 налогоплательщики получат 3%-ную премию (скидку) по годовому корпоративному подоходному налогу и налогу на микропредприятия. Суммы, полученные в результате 3%-ного бонуса, не возвращаются, а используются для погашения дальнейших налоговых обязательств.

События сентября 2024