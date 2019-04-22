НДФЛ по зарплате умершего работника, лучший госслужащий 2024 г., льгота по квартире иждивенцев в обзоре

События в налоговой сфере

1. НДФЛ по зарплате умершего

Если зарплата умершего работника была начислена, но не выплачена, то она становится наследственным имуществом. Поскольку наследственные доходы (за рядом исключений) не облагаются НДФЛ, то работодатель при выплате зарплаты наследникам не должен удерживать из нее НДФЛ. Такая позиция отражена Минфином в Письме от 24 июля 2024 № 03-04-05/69016.

2. Освобождение от налога квартир для иждивенцев

Депутаты от ЛДПР предложили не облагать налогом на имущество квартиры благотворительных организаций, которые они отдают для проживания по соглашению пожизненного содержания с иждивением. Обосновывается такая льгота необходимостью поддержки благотворительной деятельности, направленной на обеспечение пожилых граждан и инвалидов (Законопроект № 720617-8). Впрочем, Правительство считает такую льготу избыточной.

3. Награда налоговика

В 2024 году лучшим государственным служащим США стал сотрудник налоговой службы Кеннет К. Корбин. Карьеру налоговика он начал еще в 1986 году. С 2017 года занимает должность начальника службы по работе с налогоплательщиками. Благодаря ему был внедрен популярный среди американцев сервис «Где мои деньги», помогающий отслеживать возврат денег.

Совпадение или нет, но Корбин, судя по фотографии, является афроамериканским негром. О его ориентации в сообщении ничего не говорится.

События сентября 2024