Налоги при изъятии недвижимости, вычеты предпринимателя, НДФЛ по доходам от личного фонда в обзоре

События в налоговой сфере

1. НДФЛ по натуральным доходам от личного фонда

Минфин вновь подтвердил, что доходы от личных фондов облагаются НДФЛ. При этом было сделано уточнение, что речь идет как о денежных, так и натуральных доходах (Письмо от 25 июля 2024 г. № 03-04-05/69611).

2. Налоги при изъятии недвижимости

При изъятии недвижимости физическое лицо имеет право на вычет по НДФЛ в размере выкупной стоимости (Письмо от 15.03.2024 № 03-04-05/23420). А вот применительно к УСН суммы возмещения, полученные за изъятую недвижимость, придется включить в состав доходов (Письмо от 16 февраля 2024 г. № 03-04-05/13893). Такой подход Минфин излагал и ранее.

3. Вычеты по НДФЛ у предпринимателя

Согласно позиции Минфина статус индивидуального предпринимателя не лишает физическое лицо права применять вычеты по НДФЛ. Однако такие вычеты не применяются к доходам от деятельности, которая облагается специальным налоговым режимом (Письмо от 16 февраля 2024 г. № 03-04-05/13893).

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