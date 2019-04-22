Дело о пропаже энергии, льготы для радиоэлектроники, освобождение крипты от НДС в обзоре

События в налоговой сфере

1. Льготы для радиоэлектронной промышленности

Предлагается продлить льготы по налогу на прибыль для организаций радиоэлектронной промышленности. С такой инициативой выступило Правительство в Законопроекте № 731807-8. Так, льготный порядок обложения предлагается продлить до 2027. Правда, если до конца 2024 действует ставка 3%, то с 2025 года она будет 8%. Скорее всего такое повышение объясняется ростом общей ставки по налогу на прибыль с 20 до 25%.

2. Куда делась энергия на Кавказе

Верховный Суд не позволил ПАО "Россети Северного Кавказа" учесть в качестве расходов по налогу на прибыль затраты на компенсацию сверхнормативных потерь энергии. (Определение от 27 сентября 2024 № 308-ЭС24-9158).

На самом деле это дело интересно тем, куда же пропала электроэнергия.

Дело в том, что потери были связаны с электросетями, находящимися в Ингушетии. При этом потери значительно превышали показатели потерь других энергетических поставщиков. ПАО "Россети Северного Кавказа" специально подстраховалось, заключив соглашение с ФНС России о том, что не доказан факт скрытой реализации энергии (иначе, это могло бы кончиться уголовкой для руководства). Если этому верить, то можно предположить, что кто-то несанкционировано подключился к сетям. А такие потери в промышленном масштабе позволяют высказать мнение, что речь идет либо о крупных предприятиях, либо о криптофермах. Вот и представьте, какая рентабельность будет у тех, кто бесплатно получал электроэнергию. И происходило это на протяжении минимум 3-х лет (2015-2017). Любопытно, что, как следует из судебного акта, какие-либо меры для предотвращения потерь, выявления причин не предпринимались.

Ну а самый главный вопрос, могла ли компания не знать, куда уходит энергия?

3. Освобождение крипты от НДС

Объединенные Арабские Эмираты освободили криптовалютные транзакции от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), по сути, приравняв их к традиционным финансовым услугам. Это изменение не только легализует сектор виртуальных активов в стране, но и делает ОАЭ важным криптовалютным операционным центром.

События за октябрь 2024