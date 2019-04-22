Обзор: НДФЛ при покупке квартиры третьим лицом, Блиновской не простили налоги на 1 млрд., на Украине повысили ставки до 50%

Актуальные налоговые новости

1. Блиновская проиграла налоговое дело на 1 млрд. рублей.

Елена Блиновская не смогла оспорить в арбитражных судах налоговые доначисления, из-за которых она сидит на скамье подсудимых. Напомню, что по итогам выездной проверки инспекторы выявили старую-добрую схему дробления бизнеса, когда доходы предпринимателя Блиновской переводились на лиц, применяющих УСН. По итогам проверки «королева марафонов» получила счет от налоговой на 733 414 005 руб. НДС, 174 537 667 руб. НДФЛ и в довесок штраф 226 907 906 руб. Если суммировать, то получается 1 134 859 578 рублей. Как раз на уголовную ответственность (Дело № А40-304494/2023).

Думаю, что адвокаты Блиновской не остановятся и пойдут в Верховный, а потом и Конституционный суды. Но схема ухода от налогов настолько классическая, что вряд ли что-то получится.

Во всей этой истории меня, как налогового юриста, интересует только одно, кто ей предложил в 2019 году так дробить бизнес?

2. НДФЛ при оплате квартиры третьим лицом

ФНС России в рамках рассмотрения одного из споров пришла к выводу, что для исчисления срока владения жильем важен сам факт оплаты, а не то, кто эту оплату произвел. Так, если по договору с ЖСК оплата за налогоплательщика была произведена третьим лицом, то срок владения квартирой в целях освобождения от НДФЛ исчисляется с момента полной оплаты (Решение от 06.02.2023 № БВ-4-9/1216@).

3. На Украине подняли налоги

Рада приняла закон, предусматривающий увеличение военного налога с 1,5% до 5% для резидентов, более высокие налоги для предпринимателей и малого бизнеса, 50%-ый налог на прибыль банков и 25%-ый налог на прибыль финансовых компаний. При этом повышенные налоги будут применяться задним числом с начала октября.

Благодаря повышению налогов бюджет пополнится на 23,2 миллиарда гривен (563 миллиона долларов) в этом году и 141,1 миллиарда гривен в следующем.

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