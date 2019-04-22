Страховые взносы при аренде, владение жильем по предварительному договору, борьба с миграцией молодежи в обзоре

1. НДФЛ при приобретении жилья по предварительному договору

ФНС допустила в целях освобождения от НДФЛ возможность исчисления срока владения квартирой, приобретенной по предварительному договору, с момента перечисления налогоплательщиком полной оплаты. Условием для такого исчисления является то, что предварительный договор содержит признаки ДДУ (решение от 16.02.2024 № БВ-2-9/2268@).

2. Страховые взносы при аренде квартиры

Минфин рассмотрел последствия по страховым взносам при аренде нежилого помещения у физического лица, не имеющего статуса предпринимателя. Отмечается, что суммы арендной платы в описанной ситуации не облагаются взносами (письмо от 17 сентября 2024 г. № 03-15-05/88855).

3. Португалия борется с миграцией молодежи

Правительство Португалии предлагает значительно снизить налоговое бремя в отношении лиц, не достигших 35 лет. Проект предполагает, что если доход лица, не превышает в год 28 000 евро, то он будет полностью освобожден от налога в первый год. Затем налоговое бремя будет постепенно увеличиваться в течение десяти лет. По задумке авторов это остановит отток молодого населения из страны. Следует заметить, что МВФ выступает против таких мер.

Ну а если МВФ против, значит, «хорошие сапоги, надо брать».