Учет смерти кредитора, налоги Apple, расчет пеней при дроблении бизнеса в обзоре судебной практики

Судебная практика по налогам за сентябрь 2024

Учет расходов при ликвидации

Верховный Суд в деле Лукойл высказал позицию об учете расходов при ликвидации незавершенного объекта строительства. Отмечается, что могут быть учтены не только расходы на ликвидацию, но и расходы на возведение самого объекта при условии, что эти расходы не неслись в отсутствие разумных экономических обстоятельств (Определение от 28.08.2024 № 305-ЭС24-1023).

Уплата пеней при дроблении

Верховный Суд в деле Карел-Импэкс вновь обратился к проблеме начисления пеней при установлении дробления бизнеса. Было отмечено, что в случае зачета уплаченного на спецрежиме налога в счет НДС необходимо в соответствующей части уменьшить пени и штрафы (Определение от 04.09.2024 № 307-ЭС24-5688).

Apple задолжала 13 млрд. налогов

Закончился 10 летний налоговый спор о незаконном применении льгот компанией Apple. Европейский суд обязал компанию уплатить Ирландии 13 миллиардов евро. Показательно, что Решение суда было вынесено через несколько часов после того, как компания представила новые продукты, обновляющие линейки iPhone, Apple Watch и AirPod.

Видимо, судьи, увидев на презентации, что опять ничего не изменилось, решили, что надо скорее взыскивать налоги, пока Apple не разорилась.

Налоговые новости за сентябрь 2024

Уголовные материалы в налоговых делах

Налогоплательщик попробовал оспорить в Конституционном Суде практику налоговых органов по предоставлению в судебном споре (где рассматривается законность налоговых решений) новых доказательств, а именно допросов свидетелей по уголовным делам. Однако Суд не увидел в такой практике нарушения Конституции, поскольку материалы уголовного дела не имеют заранее установленной доказательственной силы и оцениваются судами наряду с другими доказательствами (Определение от 18 июля 2024 г. № 1783-О).

Учет долга при смерти кредитора

Налогоплательщик попытался в Конституционном Суде оспорить практику отнесения к внереализационным доходам долга в момент смерти кредитора, являющегося предпринимателем. Однако Конституционный Суд жалобу налогоплательщика отклонил (Определение от 18 июля 2024 г. № 1909-О).

Обязанность по возврату НДФЛ

Конституционный Суд РФ рассмотрел проблему возврата излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом. Заявитель жалобы полагал, что отсутствие возможности вернуть налог у налогового агента, когда излишнее удержание произошло не по вине налогового агента, а из-за налогоплательщика, который вовремя не представил документы, противоречит Конституции. Однако Конституционный Суд такой подход заявителя не поддержал (Определение от 18 июля 2024 № 1799-О).

НДФЛ по спорному наследству

Если налогоплательщик судится о праве на наследование недвижимости и суд выносит решение в его пользу, то срок владения в целях освобождения от НДФЛ исчисляется со дня открытия наследства. При этом дата регистрации прав на унаследованную благодаря суду недвижимость не имеет значения. Такую позицию высказал Минфин в Письме от 24 июля 2024 г. № 03-04-05/68980.

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