Расходы на парковку, ликвидация налоговой службы, лишение добровольцев налоговых мер поддержки в обзоре

Актуальные налоговые события

1. Добровольцы не имеют права на отсрочку

ФНС России объяснила, что налоговые меры поддержки в виде продления сроков уплаты налогов, страховых взносов, сдачи отчетности, непривлечение к налоговой ответственности не распространяются на добровольцев и контрактников, участвующих в СВО. Перечисленные меры распространяются только на мобилизованных граждан (Письмо от 31 июля 2024 г. № БС-4-11/8699@).

2. Учет расходов на парковку

Минфин России привел примеры документов, на основании которых могут быть учтены расходы на парковку. Это могут быть отчеты по парковочному счету, а также путевые листы, из которых можно будет установить транспортное средство, место парковки, время и путь движения. В совокупности информация должна подтверждать, что транспортное средство использовалось в производственных целях. Также Минфин обращает внимание, что налогоплательщик не ограничен в предоставлении иных документов, которые будут подтверждать обоснованность учета расходов (Письмо от 30 августа 2024 г. № 03-03-07/82237).

3. Ликвидация налоговой службы

Власти Аргентины приняли решение о ликвидации Федерального управления государственными доходами (AFIP) – аналог налоговой службы. Орган занимался сбором обязательных платежей и контрольными мероприятиями. В заявлении об упразднении отмечается, что налоговая служба отличалась фискальной прожорливостью и занималась аморальным преследованием граждан. Также говорится, что ни один государственный бюрократ не имеет права указывать аргентинцу, что делать с его собственностью.

Правда, аргентинцы не останутся без налоговиков. Вместо AFIP будет создано Агентство по сбору и таможенному контролю (ARCA). Обещают, что новый госорган будет с меньшим штатом чиновников и с более эффективным управлением.

Если оценивать новость, то выглядит она как популистская пиар акция – что характерно для нынешнего руководства во главе с Хавьером Милеем. Страна находится в глубочайшем экономическом кризисе и власти, чтобы скрыть свое бессилие перед нарастающими проблемами, изображают бурную деятельность на благо народа.

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