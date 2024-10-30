Спор об обложении процентов у самозанятого, рост налоговой нагрузки, обещание налоговых льгот в обзоре

Актуальные события в налоговой сфере

1. Новые налоговые законы

Президент РФ подписал очередные налоговые законы. Ключевым из них является Закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ, который скорее негативно скажется на положении налогоплательщиков.

Так, ужесточаются условия в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. Например, для применения льготных тарифов по взносам необходимо будет производить оплату свыше 1,5 МРОТ (а не 1 МРОТ как ранее). Не удастся плательщику на УСН улучшить свое положение путем переезда в другой регион с более низкими ставками. Теперь в течение 3 лет он будет вынужден применять ставку региона, из которого переехал (если она выше).

Устанавливается повышенный размер пени (1/150 ключевой ставки) в отношении недоимки за период с 31 дня по 90 день просрочки.

Что касается граждан, то их ждет как общий рост цен на товары в связи с ростом акцизов на топливо, так и по отдельным позициям в связи с повышениям акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки.

Кроме того, значительно возрастет Госпошлина по отдельным достаточно востребованным услугам, в частности связанным с регистрацией договоров в отношении недвижимости.

Другой Закон от 29.10.2024 № 363-ФЗ продлевает до 2037 года применение льгот по страховым взносам в отношении выплат экипажам судов, включенных в российский международный реестр.

В общем, тяжела и неказиста жизнь российского налогоплательщика

2. Налог на самозанятых по процентам

Поставлена точка в вопросе обложения процентов по займам у самозанятого. В обзорах за август обращалось внимание на любопытный спор о том, куда следует включать доход от займа самозанятому: в базу по НДФЛ или по налогу на профессиональный доход. И суды пришли к неочевидному выводу, что отсутствуют препятствия для применения в отношении указанного дохода налога на самозанятых (дело А40-147367/2023).

Впрочем, было ясно, что такая позиция может и не устоять в Верховном Суде. Так оно и произошло. Судебная коллегия по экономическим спорам не поддержала коллег из нижестоящих инстанций. Было отмечено, что доход от займа не связан с реализацией товаров (работ, услуг), что не позволяет применять к нему НПД. Соответственно, облагаться такой доход у физического лица без статуса ИП может только НДФЛ (Определение от 24.10.2024 № 305-ЭС24-14436).

А так все хорошо начиналось (вместо 13% платишь 6%).

3. Налоговые общения перед выборами.

Ну а в Штатах перед выборами кандидаты не скупятся на налоговые обещания. За Трампом таких уже насчитали дюжину. Среди них: отмена налогов на чаевые, сверхурочную работу и пособия по социальному обеспечению, налоговые льготы при уходе за близкими, полная отмена подоходного налога (правда, за счет повышения тарифов на импорт, что скажется на стоимости товаров). Короче, у избирателей есть над чем подумать.

А ты зарегистрировался на Госуслугах, чтобы проголосовать за нового президента США?

События за октябрь 2024