УСН на маркетплейсе, новая льгота для семей с ребенком, налоговый обман на сотни миллионов долларов в обзоре

События в налоговой сфере

1. Льготы по НДФЛ для семей с одним ребенком

Депутаты из Справедливой России во главе с Сергеем Мироновым предложили распространить освобождение от НДФЛ доходов от продажи жилья на семьи с одним ребенком (сейчас эта льгота действует при наличии двух и более детей). В Пояснительной записке авторы предполагают, что семьи с большей охотой заводили бы второго ребенка, если бы имели такую льготу (Законопроект № 756425-8).

2. УСН при торговле на маркетплейсе

Минфин России обращает внимание, что в целях УСН доход от торговли на маркетплейсе считается полученным, когда у продавца возникает возможность распорядиться уплаченными за его товар денежными средствами (Письмо от 4 сентября 2024 г. № 03-11-11/84125).

3. Как раскрыли налоговый обман

В Канаде разгорелся скандал. Недобросовестный налогоплательщик заявил в декларации о праве возврата налогово на 40 миллионов долларов. И Налоговая служба без какой-либо проверки декларации начала осуществлять возврат. Обман вообще могли бы не заметить, если бы не банк, который по собственной инициативе обратился к налоговикам с просьбой проверить, не является ли ошибкой перевод их клиенту десятков миллионов долларов. Только после этого Налоговая служба обнаружила мошенничество со стороны налогоплательщика.

Оппозиционные партии потребовали расследования деятельности Налоговой службы, поскольку возникли подозрения, что налоговики без проверки деклараций могли необоснованно выплатить сотни миллионов долларов в качестве возврата налогов.

События за октябрь 2024