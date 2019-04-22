Взносы у адвокатов-ветеранов, НДФЛ при брачном договоре, энергокризис и электронные документы в обзоре

События в налоговой сфере

1. НДФЛ при передаче квартиры по брачному договору

ФНС России напомнила, что передача на основании брачного соглашения супругу в единоличное владение совместной недвижимости не прерывает срок владения. Соответственно, в целях НДФЛ срок владения исчисляется с момента покупки недвижимости, в данном случае квартиры (Письмо от 30 октября 2024 г. № БС-4-11/12343@).

2. Уплата взносов на мед.страхование адвокатами со статусом ВБД

Конституционный Суд рассмотрел вопрос о конституционности взимания с адвокатов, имеющих статус ветеранов боевых действий, взносов на медицинское страхование с учетом того, что у них есть право на бесплатную медицинскую помощь. Суд не усмотрел нарушения Конституции, указав, что вопрос освобождения адвокатов-ветеранов от взносов на медицинское страхование находится в компетенции законодателя (Определение от 26 сентября 2024 № 2580-О).

3. Энергетический кризис и электронный документов оборот

В связи с засухой в Эквадоре возник глубокий энергетический кризис, поскольку 72% энергии вырабатывались на гидроэлектростанциях. Отключения электричества достигают 14 часов в сутки. Это повлияло на электронный документооборот. Налоговая служба страны вынуждена была увеличить сроки передачи электронных чеков до 4 рабочих дней с момента их выдачи (вместо 72 часов после их создания).

Материалы за октябрь 2024