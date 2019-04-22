Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Пенсионерские вычеты, налог на прицеп, повышение транспортного налога в обзоре

Рассматриваются актуальные налоговые события.

1. Налог на имущество по прицепу

Минфин России напоминает, что объектом обложения налогом на имущество физических лиц является недвижимость. Прицеп не является объектом, который можно отнести к недвижимости (даже если он врос в землю). В этой связи принцем не облагается налогом на имущество (Письмо от 2 сентября 2024 г. № 03-05-06-01/82691).

2. Пенсионерские вычеты по НДФЛ

ФНС России на своем сайте опубликовала памятку о применении вычетов для пенсионеров. Условием для вычетов является получение пенсионером доходов, которое облагаются НДФЛ. Например, речь идет о трудовых доходах или доходах от сдачи в аренду объектов. В этом случае такие доходы могут быть уменьшены на расходы по лечению, физкультурным услугам, а также на затраты по пенсионному страхованию (социальные вычеты). Есть у пенсионеров и право на имущественный вычет в размере расходов на покупку/строительство жилья, уплату ипотечных процентов. При этом можно будет вернуть налог за 3 предшествующих года (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/15376128/).

3. Рост транспортного налога

Не переживайте, пугаться стоит только россиянам, живущим в Великобритании. На туманных островах задумали повысить дорожный налог (что-то вроде нашего транспортного) в отношении авто, купленных после апреля 2025 года. Окончательная сумма будет зависеть от размера выбрасываемого СО2. Вероятно, любителям элитных бричек придется выложить на 2745 фунтов больше в сравнении с прошлыми годами. Повышенное обложение затронет Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Bi-Turbo, Bentley Bentayga 4.0 V8, BMW Alpina XB7 4.4 V8, Ferrari Purosangue 6.5 V12 (всего в списке 59 красивых наименований).

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