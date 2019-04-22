Пенсионерские вычеты, налог на прицеп, повышение транспортного налога в обзоре

1. Налог на имущество по прицепу

Минфин России напоминает, что объектом обложения налогом на имущество физических лиц является недвижимость. Прицеп не является объектом, который можно отнести к недвижимости (даже если он врос в землю). В этой связи принцем не облагается налогом на имущество (Письмо от 2 сентября 2024 г. № 03-05-06-01/82691).

2. Пенсионерские вычеты по НДФЛ

ФНС России на своем сайте опубликовала памятку о применении вычетов для пенсионеров. Условием для вычетов является получение пенсионером доходов, которое облагаются НДФЛ. Например, речь идет о трудовых доходах или доходах от сдачи в аренду объектов. В этом случае такие доходы могут быть уменьшены на расходы по лечению, физкультурным услугам, а также на затраты по пенсионному страхованию (социальные вычеты). Есть у пенсионеров и право на имущественный вычет в размере расходов на покупку/строительство жилья, уплату ипотечных процентов. При этом можно будет вернуть налог за 3 предшествующих года (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/15376128/).

3. Рост транспортного налога

Не переживайте, пугаться стоит только россиянам, живущим в Великобритании. На туманных островах задумали повысить дорожный налог (что-то вроде нашего транспортного) в отношении авто, купленных после апреля 2025 года. Окончательная сумма будет зависеть от размера выбрасываемого СО2. Вероятно, любителям элитных бричек придется выложить на 2745 фунтов больше в сравнении с прошлыми годами. Повышенное обложение затронет Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Bi-Turbo, Bentley Bentayga 4.0 V8, BMW Alpina XB7 4.4 V8, Ferrari Purosangue 6.5 V12 (всего в списке 59 красивых наименований).

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