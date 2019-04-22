НДФЛ по уступке прав на ДДУ, снижение налога в 3 раза, расширение налога на сверхприбыль в обзоре

События в налоговой сфере

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1. НДФЛ при уступке прав на долевое строительство

Минфин России напоминает, что при уступке прав по ДДУ срок владения этими правами не имеет значения для НДФЛ. Иначе говоря, по прошествии 3 (5) лет владения правами доход от их продажи не освобождается от НДФЛ. Однако этот доход можно уменьшить на имущественный вычет или расходы по приобретению прав по ДДУ (Письмо от 17 октября 2024 г. № 03-04-05/100940).

2. Налог на сверхприбыль для нефтяников и угольщиков

Депутаты от Справедливой России предлагают снять ограничения по применению налога на сверхприбыль в отношении газовых, нефтяных и угольных компаний. Говорят, что имеющиеся исключения несправедливы и все, кто имеет сверхприбыль, должны платить налог (Законопроект № 766796-8). Впрочем, Правительство задор депутатов не поддерживает, указывает на то, что у соответствующих компаний сверхприбыль была изъята через НДПИ.

3. Снижение налога на покупку жилья

В Китае планирует резко снизить налог на покупку жилья. Так, ставка с 3% возможно будет снижена до 1% (а это в 3 раза, если что). Такие меры направлены на поддержку рынка недвижимости, который показывает длительное снижение.

Материалы за октябрь 2024