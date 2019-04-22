Патент при сборке мебели, страховые взносы по акциям работников, НДФЛ при продаже нескольких авто в обзоре позиций Минфина

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Обзор позиций Минфина России по налогам за октябрь 2024

Вычет на ребенка, живущего с другим родителем

Минфин разъясняет, что детский налоговый вычет по НДФЛ может получить и родитель, который проживает отдельно от ребенка. Главное условие – это несение расходов на содержание ребенка, например, уплата алиментов (Письмо от 17 сентября 2024 г. № 03-04-05/89054).

НДФЛ при покупке квартиры через электронную площадку

Минфин России рассмотрел последствия по НДФЛ при продаже квартиры, приобретенной через электронную площадку. Отмечается, что доходы от продажи такой квартиры нельзя будет уменьшить на затраты по услугам онлайн площадки, поскольку такая возможность не предусмотрена Налоговым кодексом (Письмо от 12 сентября 2024 г. № 03-04-05/87113).

НДФЛ при продаже нескольких авто

Определению налоговых обязательств при продаже в одном налоговом периоде нескольких автомобилей посвящено Письмо Минфина от 17 сентября 2024 г. № 03-04-05/88941. В нем указывается, что вычет в размере 250 тыс. рублей уменьшает доход от продажи всех авто, а не каждого. Проще говоря, вычет (250 тыс. рублей) применяются в налоговом периоде один раз, а не несколько раз к каждой продаже. Кроме того, отмечается, что налогоплательщик может уменьшить рассматриваемый доход на документально подтвержденные расходы, которые были понесены им при приобретении автомобилей.

ПСН при сборке и монтаже мебели

В Письме Минфин рассмотрел возможность применения Патентной системе к деятельности по монтажу и сборке кухонь. Отмечается, что такой вид деятельности не поименован в перечне, на который распространяется ПСН. Из этого можно сделать вывод, что на монтаж и сборку кухонной мебели патентная система не распространяется (Письмо от 23 августа 2024 г. № 03-11-10/79752).

Налоговые новости за октябрь 2024

Страховые взносы при аренде квартиры

Минфин России рассмотрел последствия по страховым взносам при аренде нежилого помещения у физического лица, не имеющего статуса предпринимателя. Отмечается, что суммы арендной платы в описанной ситуации не облагаются взносами (Письмо от 17 сентября 2024 г. № 03-15-05/88855).

Право на вычет по негосударственному пенсионному обеспечению

Минфин России разъяснил, что право получения вычета по НДФЛ на долгосрочные сбережения предоставляется Налогоплательщику, заключившему договор с негосударственным пенсионным фондом. Соответственно, родственники Налогоплательщика (например, супруг), не заключавшие указанный договор, право на вычет не приобретают (Письмо от 12 сентября 2024 г. № 03-04-05/86983).

НДФЛ при смене совместной собственности на долевую

Минфин рассмотрел последствия смены вида общей собственности. Так, срок владения по объекту, ранее приобретенному в совместную собственность, не прерывается, если владельцы приняли решения владеть объектом на праве долевой собственности. Иначе говоря, срок владения в целях НДФЛ исчисляется с момента регистрации совместной собственности (Письмо от 17 сентября 2024 г. № 03-04-05/88448).

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НДФЛ при получении зарплатной карты

Несение работодателем расходов по выпуску зарплатной карты не образует у работника дохода, облагаемого НДФЛ. К такому выводу пришел Минфин в Письме от 27 сентября 2024 г. № 03-04-05/93981.

Учет туристического налога

Минфин России разъяснил, что в качестве командировочных расходов по налогу на прибыль могут учитываться суммы туристического налога (Письмо от 7 октября 2024 г. № 03-03-06/1/96816).

Учет расходов на парковку

Минфин России привел примеры документов, на основании которых могут быть учтены расходы на парковку. Это могут быть отчеты по парковочному счету, а также путевые листы, из которых можно будет установить транспортное средство, место парковки, время и путь движения. В совокупности информация должна подтверждать, что транспортное средство использовалось в производственных целях. Также Минфин обращает внимание, что налогоплательщик не ограничен в предоставлении иных документов, которые будут подтверждать обоснованность учета расходов (Письмо от 30 августа 2024 г. № 03-03-07/82237).

Страховые взносы по акциям работников

Минфин России исходит из того, что мотивация работников путем передачи им акций предприятия является выплатой в натуральной форме. Соответственно, у работодателя появляется обязанность уплатить страховые взносы со стоимости переданных акций (Письмо от 8 октября 2024 г. № 03-15-06/97226).

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