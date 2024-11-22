Слежка за самозанятыми, налог на метеоризм, расходы на крипту в обзоре

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1. Подтверждение расходов на криптовалюту
Некая организация задалась вопросом, как подтверждать по налогу на прибыль расходы на криптовалюту, и обратилась с этой проблемой в Минфин России. Минфин в традиционном для себя стиле конкретного ответа не дал, но обратил внимание, что для учета расходов по криптовалюте необходимо, чтобы документы соответствовали законодательству России и доказывали фактическое несение расходов на приобретение крипты (Письмо от 10 октября 2024 г. № 03-03-06/1/98488).
2. Слежка за самозанятыми
ФНС России в своем Письме указала на то, что отслеживает доходы самозанятых в режиме реального времени и тщательно их анализирует для того, чтобы исключить сокрытие трудовых отношений. Далее служба перечислила уже известные критерии, по которым она выводит на чистую воду организации и самозанятых, между которыми есть трудовые отношения. Это периодичность выплат, их размер, наличие иных источников доходов и другие (Письмо от 11 ноября 2024 № АБ-4-20/12835@).
3. Налог на метеоризм
Ну а европейские СМИ пестрят заголовками о налоге на метеоризм (животные газы) в Дании, которая первая в мире согласовала параметры налог на выбросы в сельском хозяйстве. С 2030 года местные фермеры будут уплачивать налог в размере 300 крон (43 доллара США, 34 фунта стерлингов) за тонну метана, выделяемого домашним скотом, в том числе коровами и свиньями. В 2035 году налог вырастет до 750 крон. На сколько вырастет стоимость мяса, не уточняется.
Комментарии2
занимательно😀
Я даже с налогом соглашусь, расскажите только как определить сколько конкретная корова и свинья выделила? Будут специальные счётчики устанавливаться?
Скажите заодно: а планируется установка подобных счётчиков... депутатам ? Да, они тоже выделяют подобный газ! И за него тоже нужно было бы платить! А прежде чем уплатить нужно точно знать конкретную величину базы налогооблажения!